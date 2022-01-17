紐約華警暴打酒後駕車中東裔司機 被控攻擊遭停職

華裔警察鄺Riggs。(警方提供)

根據警方消息，一名50歲的休班華裔警察 鄺Riggs(Riggs Kwong)日前在布碌崙 (布魯克林)開車時，與另一名酒後駕車的中東裔司機發生肢體衝突，期間毆打他多下，並脫口對他說歧視 性言論，稱呼他為「恐怖分子」、「ISIS」以及「默罕默德」；目前鄺Riggs已遭停職並被指控襲擊。

警方表示，16日的衝突發生在布碌崙肯辛頓( Kensington)近Ocean Parkway及教堂大道(Church Ave.)間，當時兩人均在教堂大道向東行駛，當開著豐田RAV4的莫塔拉布(Abdul Motalab)試圖掉頭時，開著本田雅閣的鄺Riggs擋在他的車前，而當鄺Riggs減速進入Ocean Parkway向北行駛時，憤怒的莫塔拉布「以牙還牙」，同樣擋在了他的車前阻止他轉彎。

莫塔拉布此時走下車，對著鄺Riggs拍照並用手拍打他的車，鄺Riggs也從車裡走出，毆打莫塔拉布、將他推倒在地並持續攻擊倒地的他，把莫塔拉布鼻子打裂並打腫了他的臉。

鄺Riggs表示，是莫塔拉布先對他動手，他才還擊。

一位目擊者對警方表示，莫塔拉布曾對鄺Riggs吐口水；另一名目擊者則稱，鄺Riggs一直在對莫塔拉布動手沒有停下。

警方表示，鄺Riggs在下車前開始記錄這一衝突，並在之後將錄音交給警方，在錄音中，警方聽到了鄺Riggs對莫塔拉布的歧視性言論。

據悉，鄺Riggs在第70分局任職，事發前一天，鄺Riggs正好滿50歲，他被指控攻擊並立即停職，目前尚不清楚他是否會面臨「仇恨犯罪」指控；在2017年，他因未經部門批准而兼差，以及私自使用公家郵戳而遭停職30天；莫塔拉布為網約車司機，當時並未上班，他承認喝了兩三杯酒，當時的酒精含量超標兩至三杯。