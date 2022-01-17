殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

根據紐約市 警局調查顯示，14日晚間9時57分左右，警方接到911報案電話，表示一名30歲男子Davon Venable在位於紐約市曼哈頓 東村的公共住宅樓內被射殺，兇手裝束為一名Uber外賣員。

據受害人父親表示，案發當晚，自己和兒子在羅斯福高速公路(FDR Drive)691號的公寓四樓，當時聽到有人敲門，緊接著一個不認識的聲音詢問道「是有人叫了Uber外賣嗎？」；受害人聞聲去開門，繼而被等在外面的外賣員連射數槍。

警方表示，轄區市警九分局趕往現場時，發現受害人背部和頸部多處受槍擊，緊急救援小組(Emergency Medical Services)將其送往紐約長老會醫院西奈山貝斯以色列醫學中心(Mount Sinai Beth Israel Medical Center)，醫生隨即宣布了受害人死亡。

目前兇手動機尚不明確，警方仍在偵辦此案，還未逮捕任何可疑人士。

警方呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。