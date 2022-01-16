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布朗士最慘烈大火17死 紐約州為受災戶提供200萬救濟金

記者鄭怡嫣／紐約報導
布朗士區一棟高層公寓日前發生紐約市32年來最慘烈的火災，共造成17位居民死亡。(美聯社)
布朗士區一棟高層公寓日前發生紐約市32年來最慘烈的火災，共造成17位居民死亡。(美聯社)

布朗士區一棟高層公寓日前發生紐約市32年來最慘烈的火災，共造成17位居民死亡，大樓目前也僅為一棟「空殼」；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日表示，將為這些已經失去住所的居民提供200萬救濟金，其中包括喪葬金、租金補助、搬家費等。

補助金將由州臨時和殘疾援助辦公室(New York State Office of Temporary and Disability Assistance)提供，州府也將與當地的非營利機構BronxWorks合作，確保補助金能儘快發放至有需要的家庭。

200萬救濟金將用於租戶個案管理、喪葬金、租金補助、搬家費、新家安置費等，霍楚還表示，救濟金還將提供給那些由於大火而失去工作及收入的個人及家庭，以及那些由於家庭成員罹難而失去收入的家庭。

霍楚表示，樓裡的許多居民是移民，來到美國期望能得到更好的生活，當她在災後與這些居民見面時，她發現他們的眼中有難以言喻的痛苦，希望能支持關照他們，幫助他們康復，「那些受災害影響的居民，我想說我們並沒有忘記和拋棄你們，我們在這裡為你們服務」。

根據市消防局通報，這場大火共造成包括九名成人及八名兒童在內的17人死亡，超過60人受傷，該棟樓位於西布朗士特雷蒙社區(Tremont)181街33號，19層內原有118個單元，居民多是甘比亞移民，火勢由二三層複式公寓內的「電暖器故障」引起，濃煙隨之擴散至整棟大樓，大樓此後也被燒成空殼，火情發生後，居民被移送至附近的酒店內暫居。

除州長的救濟金以外，市府底下的非營利機構「紐約市長推進發展基金會」(Mayor's Fund to Advance New York City)也為火災建立了「布朗士火災救濟金」的專項捐款通道，「甘比亞青年組織」(Gambian Youth Organization)通過眾籌網站GoFundMe，已為受難者家屬募集了超過100萬元的救濟金。

布朗士 霍楚 租金

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