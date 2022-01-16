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時報廣場地鐵推華女致死 作案遊民自稱「上帝」

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時報廣場地鐵推華女致死 作案遊民自稱「上帝」

記者顏嘉瑩／紐約報導
將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀聲稱自己是「上帝」。（紐約市警提供）
將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀聲稱自己是「上帝」。（紐約市警提供）

15日在曼哈頓時報廣場地鐵站內，將40歲華女推入鐵軌致死的遊民賽門·馬秀(Simon Martial)，在當晚被帶出警局中城南區警局時，對著記者口出狂言，問及為何要推人，他聲稱自己是「上帝」，說：「我是上帝，所以我可以這樣做。」

馬秀的家人稱他有精神病史，他被從警局押出時大喊「去你的」，還屢次大喊自己是神；他說：「我是上帝，沒錯我是，我可以這樣做」，當記者詢問推人動機，他則說：「她偷了我的外套」。

➤➤➤獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

40歲的米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)15日早約9時40分，在時報廣場地鐵N/Q/R/W月台等車，在列車進站時遭到馬秀推入鐵軌，捲入車底，當場身亡。

根據市警，馬秀首次出現在車站站台的時間為9時31分，而他推人入鐵軌的時間則為9時39分，九分鐘內馬秀起先接近了一名「非亞裔」女子，但該名女子有所警惕，走離現場後，就目睹了米雪兒‧吳被攻擊。

➤➤➤時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

在推人案發生13分鐘後，馬秀於9時53分左右走進位於曼哈頓華埠堅尼路的捷運第二分局自首，並當場被捕，後被帶往曼哈頓南區警署。

影片來源：YouTube CBS New York

曼哈頓 地鐵站 時報廣場

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