「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

紐約市曼哈頓 地區檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)3日宣布將不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪行為之後，不僅受到來自外界的強烈反對，過去兩周更是有十幾名曼哈頓檢察官辦公室資深助理檢察官、法官、律師等自願請辭，內部人士預估該數量還會繼續增長，因為「輕罪不起訴」帶來的是檢方內部文化的徹底變革。

「有一位在曼哈頓地檢工作了20多年的助理檢察官，在沒有找到下一份工作的情況下就忍不了請辭了。」一位不願意透露姓名的法官表示，「他們不想在這樣的環境下工作，認為有必要繼續起訴這些罪行。」

自1月3日迄今，已有十幾名資深助理檢察官、法官、律師等辭職，其中包括成功起訴好萊塢色魔製片溫斯坦(Harvey Weinstein)的高級審判律師伊魯奇(Joan Illuzzi-Orbon)，自1988年，她便在曼哈頓檢察官辦公室工作，也曾在2016年打贏了震驚全美的1979年6歲小童帕茲(Etan Patz)謀殺案。

除此之外，審判庭廳長John Irwin也辭職，另一位資深檢察官被迫調任到其他辦公室工作，「白艾榮想要逼退所有處裡過知名案件的高級官員，從而換成和他想法一樣的年輕法律從業者，以保證他的「輕罪不起訴」改革可以順利推進。」資深助理檢察官Mark Bederow表示，預計接下來還會有更多官員辭職，因為白艾榮帶來的是內部文化的徹底改革，「我在這裡幾十年了，從未見過如此動盪的變化。」