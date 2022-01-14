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新冠檢測結果出爐要等逾七天 長島染疫人數接近峰值

記者牟蘭／紐約報導
節日季後，各地的檢測人數激增，導致檢測結果出爐延遲；圖為等待新冠病毒檢測的華裔民眾。(記者牟蘭／攝影)
節日季後，各地的檢測人數激增，導致檢測結果出爐延遲；圖為等待新冠病毒檢測的華裔民眾。(記者牟蘭／攝影)

最新數據顯示，長島兩郡的新增染疫人數已接近峰值，全州的死亡人數也在一年中達到新高度；多名長島居民指出，近期的核酸檢查延遲七天或以上才顯示結果，使檢測失去意義，導致病毒蔓延，造成疫情的反彈。

根據州府的數據，截止13日，全州有196人因染疫不治，較前一日增加36人死亡，其中納蘇郡死亡13人、蘇福克郡死亡12人，打破近一年內單日最高死亡人數；不過，長島兩郡七天陽性率有所下降，意味著當地的染疫人數已接近峰值。

對此，長島的居民表示，近期核酸檢測結果嚴重延遲，原本只需等待一至兩日，但近期要等一周或以上才能得知自己是否染疫；59歲的居民麥肯(William McCann)表示，他去年年底出現喉嚨沙啞與流鼻涕的症狀，他試圖先在連鎖藥店CVS與Walgreens預約檢測，但近期均沒有空位。

麥肯補充，他找到一家檢測中心完成篩檢後，等待了七天也未等來結果，「即使我得知自己染疫，也無法即時隔離」；另一位居民卡爾達斯(Sara Kardasz)表示，原本診所告知她檢測結果最多需等待一周，但她等了八天也不知道自己是否染疫，「如果要等12天，我為什麼還要檢測」？

對此，長島北岸醫院(Northwell Health)研究所執行主任布雷寧(Dwayne Breinin)表示，近期因Omicron變種病毒快速傳播，導致檢測人數暴增，延遲了檢測結果出爐，「現在的問題是，如果檢測結果在一周後出爐，檢測是否還具有意義？」

州衛生廳表示，為加快檢測結果出爐，州長霍楚(Kathy Hochul)已授權外州有臨床認證的實驗室檢測新冠病毒，全州目前的檢測時間為三天左右，不過州府並未解釋為何長島的檢測等候時間過長。

其中一家負責檢測新冠病毒的BioReference在網站上表示，由於檢測人數的激增、因染疫而緊缺的工作人員以及寒冷的天氣，導致檢測結果的延遲，「我們會盡力恢復實驗室的檢測量」；另一家檢測病毒的CityMD網站則顯示，新冠檢測結果等候時間為三到五天。

石溪兒童醫院(Stony Brook Children's Hospital)傳染病科主任納赫曼(Sharon Nachman)建議，若核酸的檢測時間過長，民眾可選擇快速篩檢；由於快速篩檢的結果存在誤差，她說，若民眾在快速篩檢中成陽性，應立即自我隔離，並再次完成第二次快速篩檢，以確認自己是否染疫。

檢測 長島 篩檢

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