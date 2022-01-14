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亞裔搭救遊民反被打 嫌犯律師不滿 稱檢方未遵循DA新政

記者張晨／紐約報導
曼哈頓亞裔搭救遊民反被打，嫌犯律師不滿關押結果，稱檢方未能遵循DA新政。(市警提供)
曼哈頓亞裔搭救遊民反被打，嫌犯律師不滿關押結果，稱檢方未能遵循DA新政。(市警提供)

曼哈頓中城12日早上發生一起搶劫攻擊案件，一名六旬韓裔男子好心脫下自己的外套送給寒天中倒在街角的非洲裔男子伊斯雷爾(Xavier Israel)，但卻遭到對方毆打後搶劫；伊斯雷爾被捕後過堂，其代理律師肯尼迪(Brian Kennedy)不滿檢方決定，稱其未能遵守曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的保釋新政——伊斯雷爾「有權獲得推定釋放」。

肯尼迪說，「根據白艾榮在許多案件中禁止審前羈押的指示，我的當事人如今就可以被釋放。」；但是在13日的庭審中，檢察官要求伊斯雷爾以二級搶劫罪繳納4萬5000元的保釋金。

「我想請你參考一下地檢新發布的備忘錄。」肯尼迪對曼哈頓刑事法庭法官阿隆索(Marisol Martinez Alonso)說，阿隆索最終將保釋金定為2萬5000元。

案件發生在當日早上8時30分左右，25歲的伊斯雷爾正屈身躺在五大道476號前；而59歲的受害者朴尚(Sang Park，音譯)路過見此，便脫下了自己的外套蓋在了伊斯雷爾的身上。

➤➤➤影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

但原本似乎在睡覺的伊斯雷爾突然跳了起來，把朴尚翻身摔倒在地，而後從他的後袋裡抓出了錢包；朴尚試圖拿回自己的錢包，但反被伊斯雷爾揮數拳毆臉，見朴尚沒有再還擊後，伊斯雷爾快步逃離了現場。

「如果你要在備忘錄中做出這樣的聲明，那麼你就應該遵守它。」肯尼迪在庭審後說，「但顯然檢察官們並沒有這樣做，我的當事人本應在無保釋金的情況下獲得推定釋放。」

伊斯雷爾是一名遊民，此前有多次犯罪和被捕紀錄；紐約市長亞當斯(Eric Adams)誓言要打擊犯罪活動，他在13日稱被攻擊的好心人「令人欽佩」，但沒有譴責暴力行為。

當他被問及將處理遊民問題時，亞當斯說，這個問題「長期以來的危機」，伊斯雷爾的經歷表明「人們處於巨大的痛苦之中」。

曼哈頓 檢察官 亞當斯

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