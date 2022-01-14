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超強冬季風暴襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

接受豬心移植手術患者被爆有持刀行凶黑歷史

超強冬季風暴襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

記者張心／紐約報導
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

繼本周初的「三年來最冷一天」之後，紐約本周末將再次迎來超強的冬季風暴，預計自14日(周五)下午持續至17日(周一)上午，為紐新康三州居民帶來一個風雪交加的金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)長周末。

根據國家氣象局天氣預警，一場沿海風暴將在未來三日吹襲三州地區，帶來高達六吋積雪和每小時60英里的颶風，當局提醒可能會有停電風險；其中紐約市將有每小時50英里的強風，市府建議建築公司在施工地點，立刻啟動災害天氣預防措施。

從周五下午開始，氣溫將降至華氏20度左右，同時伴隨每小時30-40英里的大風；溫度將在周五晚間極速驟降，紐約市和周邊地區的將處於華氏零度至零下十度之間，紐約上州新澤西州西北部將驟降至華氏零下十度至零下25度之間，國家氣象局已經在當地發布風寒預警，預計將在今日晚間生效。

冷空氣在周六將繼續於原地徘徊，紐約市的氣溫將繼續維持在華氏零度至零下十度，上州地區會出現和本周11日同樣的狀況，即皮膚暴露在外30分鐘就可能被凍傷。

周日晚間至周一，超級強風將席捲三州地區，其中紐約市預計會有每小時50英里的強風，可能會導致斷電和樹木被吹倒，全市在短暫的降雪之後會轉為降雨；新澤西州和紐約上州將在破壞性颶風之餘，迎接超級大雪，預計可能會降雪達六吋；除此之外每小時50至60英里的颶風，伴隨因滿月而高於往常的潮汐，將導致嚴重的沿海洪水。

氣溫將在周一上午回升，紐約市將達到華氏40度以上，伴隨著沿海風暴帶來的降雨；其它地區將仍舊有小雪。

氣象專家呼籲，預計1月下旬的氣溫將低於往年水平，下周多數時間的最高氣溫約為華氏零度左右，建議時刻關注當地發布的極端氣候預警。

紐約市 紐約上州 新澤西州

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