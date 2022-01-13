好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

曼哈頓 中城12日早上發生一起搶劫攻擊案件，一名六旬韓裔 男子好心脫下自己的外套送給寒天中倒在街角的非洲裔男子伊斯雷爾(Xavier Israel)，但卻遭到對方毆打後搶劫；一名路過的華裔 司機停車干預，伊斯雷爾在案發不久後被捕，而這已經不是他第一次犯案。

警方表示，案件發生在當日早8時30分左右，25歲的伊斯雷爾正屈身躺在五大道476號前；而59歲的受害者朴尚(Sang Park，音譯)路過見此，便脫下了自己的外套蓋在了伊斯雷爾的身上。

影片來源：New York Post

一段案發地監控顯示，原本似乎在睡覺的伊斯雷爾突然跳了起來，把朴尚翻身摔倒在地，而後從他的後袋裡抓出了錢包；朴尚試圖拿回自己的錢包，但反被伊斯雷爾揮數拳毆臉，見朴尚沒有再還擊後，伊斯雷爾快步逃離了現場。

朴尚事後回憶說，「他看起來非常冷，又睡在街上，我這才決定把夾克送給他。」

一名駕車路過的華裔吳鳳良(FengLiang Wu，音譯)看到這一幕後下車干預；「他們打鬥了一兩分鐘，然後罪犯搶了他的錢就跑了。」吳鳳良說。

他隨後撥打911報警，警方在幾個街區外逮捕伊斯雷爾，他被控搶劫、重竊罪、襲擊、威脅罪和非法占有贓物罪。

警方在其褲袋中發現了大約1500元現金。

這是伊斯雷爾一周內第二次攻擊試圖幫助他的好心人，8日在上東城東81街的一棟建築外，他被指毆打一名想幫助他的49歲婦女；消息人士稱，這名女子摔倒在地，肘部受傷，伊斯雷爾同樣被捕，並被控攻擊，但只被開出了上庭通知(Desk Appearance Ticket)就釋放，結果時隔三天再次犯案。

據了解，伊斯雷爾2日也在中央公園附近襲擊過行人。

警方表示伊斯雷爾來自俄亥俄州，目前尚不清楚他是否為遊民。