批紐約州疫苗強制令像「納粹」皇后區新科市議員致歉

帕拉迪諾日前批評紐約市的疫苗強制令的要求侵犯了她的醫療自由，直言「這不是德國納粹」，但隨後因相關言論在推特上致歉。(取自帕拉迪諾推特)

紐約市第19選區新任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，因拒絕出示接種疫苗 證明，在市議會開會首日被擋在議事廳外；她日前接受採訪時，批評紐約市疫苗強制令侵犯了她的醫療自由，直言「這不是德國納粹 」，但隨後又發聲明為上述言論致歉，擬近期與猶太 裔代表會談，溝通相關事宜。

帕拉迪諾日前接受NY1電視台採訪，她談及未向市議會出示疫苗接種證明時表示，「我不需要向你展示我的文件，這不是德國納粹」；她表示，任何民眾可以自由選擇接種或不接種疫苗，「這不關其他人的事，我們把它叫做醫療自由」。

這段採訪引發爭議，猶太裔社區以及研究大屠殺學者反對類似比擬，指稱她的言論是對大屠殺的蔑視；對此，帕拉迪諾11日晚在推特上發表道歉聲明，指出以「德國納粹」比喻疫苗強制令是「考慮不周且不恰當」(Ill-considered and Inappropriate)。

帕拉迪諾在聲明中稱，她的本意是，要求居民出示醫療文件以獲得他們生活與工作的自由，是一種專制的做法，不符合國家的執政原則；但她也說，任何事情都不應與納粹主義「相提並論」，並為自己的言論向受到侵犯的民眾致歉，承諾近期與地區的猶太裔代表會面，討論相關事宜。

部分帕拉迪諾的同儕也反對她的比擬，布朗士的市議員迪諾維茨(Jeffrey Dinowitz)表示，在大屠殺中，600萬的猶太居民被強行帶離家園，多數人被送往勞改營，隨後被謀殺，「將這種恐怖主義與拯救生命的疫苗相比較，對我而言就是反猶太主義」。

去年11月，帕拉迪諾多次表示，她將反對市府的疫苗強制接種令，更不會要求員工日後出示接種證明；早在2020年年底疫情反彈期間，帕拉迪諾因在小頸一家餐廳舉辦白石鎮共和黨俱樂部的聚會，引發爭議，但俱樂部隨後澄清，這場聚會在前任州長頒布禁止堂食令前舉辦，才阻止事件發酵。