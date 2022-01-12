乘客量僅達疫情前4成 紐約市捷運系統將迎重大財務危機

Omicron導致紐約市地鐵和公車系統的乘客量，較疫情前同期下降六成左右。（MTA提供）

大都會 運輸署(MTA )正在面臨Omicron帶來的運營危機，本周一(10日)紐約市地鐵和公車系統的乘客量，僅有疫情 前同期的四成左右，本來在去年12月已開始的乘客回流，被帶來全市日增9萬的變種病毒打破。

根據大都會運輸署最新公布的數據顯示，全市每日的乘客量從去年12月初的340萬，降至1月7日的210萬人次；10日作為一周開始的上班高峰期，只有234萬人進入捷運系統，僅為疫情之前的44.9%。

MTA分析，本周交通系統的低迷狀態，是由於上周全州感染確診數飆升至九萬例導致的，本來在上個月假期的刺激下，全市出行人數已經有明顯回升跡象，12月初的工作日乘客量已經提升到疫情前的60%。

市民預算委員會(Citizens Budget Commission)副主席Alex Heil表示，這預示著大都會運輸署肯定會面臨重大的財務危機，並且帶來嚴重的捷運系統漲價及服務量減少，「MTA收入惡化肯定會成為問題，特別是如果不注意運營改革和預算節約的話。」

當前紐約運輸系統之所以沒有大幅度漲價，是因為州府為了避免漲價、裁員和削減服務，動用了聯邦資金援助，抵消了大都會運輸署收入的不足，Alex Heil表示：「但是當聯邦補助金用完時，目前收入不足所顯露的資金缺口還是會出現，而這個漏洞必須被填補。」

麥肯錫顧問公司於12月做出的統計預測顯示，在今年第一季度疫情高峰結束後，到今年年底，乘客量將達到疫情前80%水平。

但是目前由於Omicron的強勢入侵，這一願景可能難以實現。全市地鐵、公車甚至鐵路上周的乘客量，都遠低於麥肯錫預計的年初最壞情況。

「我們知道他們一定會有財務問題，但這個問題不是『會不會有』而是『何時會有』。」研究分析師Rachael Fauss表示，如今的跡象證明這一切將來得更快，聯邦資金的援助速度應該難以趕上乘客量下滑的速度。

然而提升票價又遭到大都會運輸署官員的反對，MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，較高的票價可能會「嚇退」乘客，更加損害收入。

「MTA現有的平衡預算的辦法，包括減少服務、提高票價和裁員，都是不可取的方式。」大都會運輸署(MTA)永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Council)執行董事達格蓮(Lisa Daglian)說，必須尋找另一種更好的辦法來資助捷運系統的運營。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)聲明，大都會運輸署仍對未來的乘客量保持樂觀態度，一旦Omicron高峰過去，相信會回到去年12月中旬之前的增長態勢。