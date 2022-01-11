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1個月連偷5家 法拉盛亞裔男涉模式盜竊被通緝

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌法拉盛的模式盜竊案，被警方通緝。(市警提供)
這名男子涉嫌法拉盛的模式盜竊案，被警方通緝。(市警提供)

一名亞裔男子在去年11月到12月期間，涉嫌以相同的手法盜竊，犯案至少五起，盜取逾3000元的財物；市警109分局於11日發布這名涉嫌模式竊案的嫌犯照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，這名男子於去年11月6日凌晨1時32分，涉嫌非法進入凱辛納大道交三福大道一戶民宅；警方稱，這名嫌犯從76歲失主客廳的窗戶進入，偷走了受害人的蘋果手機、IPad與其他電子設備，得手後向不明方向逃竄。

警方消息稱，該男子於去年11月19日凌晨5時24分再次作案，他涉嫌先盜取郵局的鑰匙，隨後前往法蘭克林大道(Franklin Ave.)交寇登街(Colden St.)的一棟公寓內，從一名36歲住戶的油箱內，偷走了一個價值26元的白色毛衣。

時隔三天後，這名男子於去年11月21日凌晨3時15分，涉嫌進入寇登街交緬街的一棟公寓，用盜取的郵局鑰匙偷走了兩名住戶的郵件，其中含有大量的現金，他得手後再次逃竄。

警方表示，這名男子於去年12月8日下午6時17分左右，涉嫌非法進入羅賓遜街(Robinson St)交荷利大道(Holly Ave.)的一棟居民樓，在公寓的一樓偷走一名20歲女性價值600元的電單車；他最後一次於去年12月12日凌晨3時22分，涉嫌非法進入寇登街交法蘭克林大道一棟公寓，偷走了住戶的信件與包裹。

根據警方提供的通緝照片，嫌犯為一名年齡30歲左右的亞裔男子，身高約5呎6吋，體重約150磅，身形較瘦，皮膚較淺，作案時身穿黑衣、牛仔褲，戴黑帽與黑口罩。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

這名男子涉嫌法拉盛的模式盜竊案，被警方通緝。(市警提供)
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