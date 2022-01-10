我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機 美俄上桌談判 美不想讓步太多

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

百老匯要求5至11歲兒童 也須出示完全接種證明

記者張心／紐約報導
百老匯歌舞劇「獅子王」去年9月恢復演出，人山人海。（記者張心／攝影）
百老匯歌舞劇「獅子王」去年9月恢復演出，人山人海。（記者張心／攝影）

隨著Omicron將紐約疫情推向新的高點，百老匯10日出台迄今最嚴的疫苗規定，要求5歲至11歲兒童也要出示完全疫苗接種證明，本月29日起生效，連同室內口罩令一起持續至今年4月30日。

根據百老匯官方的最新聲明，由於新冠疫情在紐約的持續發酵，5歲至11歲兒童進入全市41家百老匯劇院時，必須出示完全疫苗接種證明（兩劑輝瑞或莫德納，或一劑嬌生），同時配合自去年夏天起就生效的室內口罩令，除了吃飯和喝水，其餘時間必須戴口罩。

去年12月，百老匯已經要求12歲以上青少年和成人一樣，提供完全疫苗接種證明。儘管如此，因為新冠疫情的影響，到上月底為止，百老匯已經取消了大量的演出劇目。

規定也表示，還沒有疫苗接種資格的兒童，必須在入場時，提供演出開始前72小時的PCR陰性檢測報告。有特殊醫療狀況和宗教信仰的人士，可免於百老匯的疫苗接種出示規定。

詳細的百老匯防疫信息可上網：https://www.broadway.org/zh/info/covid-19-updates/

百老匯歌舞劇「獅子王」去年9月恢復演出，人山人海。（記者張心／攝影）
百老匯歌舞劇「獅子王」去年9月恢復演出，人山人海。（記者張心／攝影）

百老匯 疫苗 疫情

上一則

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取

下一則

非公民投票法案 紐約共和黨民代提告

延伸閱讀

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠
休傑克曼確診新冠「症狀像感冒」 缺席百老匯演出

休傑克曼確診新冠「症狀像感冒」 缺席百老匯演出
打過補強針 休傑克曼也確診 打亂百老匯音樂劇

打過補強針 休傑克曼也確診 打亂百老匯音樂劇
紐約市日增1.5萬確診 陽性率逾10% 又有百老匯音樂劇停擺

紐約市日增1.5萬確診 陽性率逾10% 又有百老匯音樂劇停擺
反對東百老匯91號「遊民避風港」 華社捐款請律師提告

反對東百老匯91號「遊民避風港」 華社捐款請律師提告

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」