百老匯要求5至11歲兒童 也須出示完全接種證明

百老匯歌舞劇「獅子王」去年9月恢復演出，人山人海。（記者張心／攝影）

隨著Omicron將紐約疫情 推向新的高點，百老匯 10日出台迄今最嚴的疫苗 規定，要求5歲至11歲兒童也要出示完全疫苗接種證明，本月29日起生效，連同室內口罩令一起持續至今年4月30日。

根據百老匯官方的最新聲明，由於新冠疫情在紐約的持續發酵，5歲至11歲兒童進入全市41家百老匯劇院時，必須出示完全疫苗接種證明（兩劑輝瑞或莫德納，或一劑嬌生），同時配合自去年夏天起就生效的室內口罩令，除了吃飯和喝水，其餘時間必須戴口罩。

去年12月，百老匯已經要求12歲以上青少年和成人一樣，提供完全疫苗接種證明。儘管如此，因為新冠疫情的影響，到上月底為止，百老匯已經取消了大量的演出劇目。

規定也表示，還沒有疫苗接種資格的兒童，必須在入場時，提供演出開始前72小時的PCR陰性檢測報告。有特殊醫療狀況和宗教信仰的人士，可免於百老匯的疫苗接種出示規定。

詳細的百老匯防疫信息可上網：https://www.broadway.org/zh/info/covid-19-updates/。