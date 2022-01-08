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「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)7日透露，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」(non-COVID reasons)住院治療，而在紐約州其它地區卻並非如此。

霍楚表示，紐約市有將近一半的新冠患者，並不是因為新冠病毒導致的急性症狀而住院，而可能是心臟病發、過量注射或是車禍後遺症等舊疾，因為感染新冠病毒而引發，從而需要住進醫院。

而在紐約州其它地區，譬如北部或是中部地區，住院患者中將近80%的人確實是因為新冠病毒而住院，只有20%的人是由於新冠導致的併發症發作而就醫。

「在紐約這個差異可以達到50%比50%，但在其他地區並不明顯，我們正在深入研究這種現象。」霍楚表示，州衛生廳已經開始調研，導致當前新冠住院患者的根本原因，未來會進一步公布詳細數據。

紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Healthcare System)系統執行長Steven Corwin也表示贊同，聲稱在紐約長老會醫院系統住院的1200名新冠患者中，有將近50%的患者是因為新冠症狀住院，另一半是因為新冠引起的舊疾併發症而住院；Steven Corwin還透露，這其中有一半的患者是未接種及未完全接種疫苗的，還有一半是已經完全接種疫苗的患者。

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