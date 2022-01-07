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紐約市今迎8吋初雪 800架航班停飛 50所公校停課

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紐約市今迎8吋初雪 800架航班停飛 50所公校停課

記者張心／紐約報導
7日早，紐約時報廣場，已經有民眾堆起雪人。(美聯社)
7日早，紐約時報廣場，已經有民眾堆起雪人。(美聯社)

紐約市及周邊地區6日晚至7日上午迎來冬季風暴(winter storm)，全市部分地區最高降雪量達八吋，造成三大機場共803架航班取消，全州共54所公校臨時停課；截止上午10時，全市降雪基本停止，剷雪工程趨近完成，路面恢復正常通行。

根據國家氣象局(National Weather Service)報告，紐約市今年首場初雪為「濕雪」(wet snow)，會使出行變得非常困難，「嚴重影響」7日晨間通勤。截至上午7時，皇后區的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)積雪量為8.4吋，甘迺迪國際機場(JFK International Airport)為5.5吋，中央公園的降雪量為5.5吋。

根據紐約三大機場官方聲明，截止上午10時，甘迺迪國際機場共有227架航班取消，拉瓜地亞機場共計取消340架，紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)總共取消236架。除了暴雪的原因，最近Omicron變種病毒造成的人員不足，也是今天高達800架航班停飛的主要原因之一。

由於暴雪帶來的出行不便，紐約州有54所公校今早臨時宣布停課，共計21所公校改為網課或不得不延遲上課。

與此同時，新任市長亞當斯(Eric Adams)周五上午7時到訪市清潔局(Department of Sanitation)，感謝環衛工人對全市交通要道連夜清掃的辛勤付出；他也再次強調不在雪暴中關閉公校的決定，聲稱正常到校上課是對學生們最好的方式，因為紐約市無法再承擔孩子居家上課所帶來的負面影響。

紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）
紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）
紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）
紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）
紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）
紐約市7日迎來冬季風暴，全市部分地區最高降雪量達八吋。（紐約市長辦公室提供）

拉瓜地亞機場 公校 紐約市

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