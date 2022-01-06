前紐約州長葛謨雖免起訴 7日仍需視訊出庭

性騷擾指控雖撤銷，葛謨7日仍需視訊出庭。（本報檔案照）

雖然奧伯尼地區檢察官 4日決定對前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)涉嫌性侵案不予起訴，但奧伯尼地方法院法官6日要求葛謨、以及葛謨和原告的代表律師仍要按原計畫7日(周五)視訊出庭。

法院原訂7日要求葛謨出庭；但奧伯尼地區檢察官認為，卡米索的指控雖可信，但認為沒有足夠的證據可對葛謨定罪，4日宣布撤銷指控。

不過負責審理該案的地方法院法官Holly Trexler6日仍要求檢方、葛謨和其代表律師7日下午1時半視訊出庭，且該庭審對公眾開放。

葛謨的前助手卡米索(Brittany Commisso)去年8月到奧伯尼警局報案，稱葛謨2020年在州長官邸單獨接見她時，曾撫摸她的胸部；經過調查，奧伯尼警長辦公室稱葛謨的確「有意在沒有正當目的的情況下，強行將他的手伸進受害者的內衣，放在受害者的身體私密部位上。」並在法院對葛謨提出強迫撫摸的輕罪刑事指控。

葛謨一直拒絕承認自己的行為屬於性騷擾 ，只對其行為引起他人不適表示抱歉。

葛謨的辯護律師格拉文(Rita Glavin)在檢方撤銷控罪後也致信法院，要求法院撤銷案件。