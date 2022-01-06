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逃地鐵票身亡紐約男留有4歲遺孤 眾籌喪葬費

記者鄭怡嫣／紐約報導
警方發布的視頻顯示，科魯茲因頭撞地拗斷脖子而身亡。(取自警方視頻截圖)
警方發布的視頻顯示，科魯茲因頭撞地拗斷脖子而身亡。(取自警方視頻截圖)

一名28歲的男子日前在紐約皇后區森林小丘(Forrest Hills)站試圖躍過旋轉門逃票時，因頭撞水泥地繼而扭斷脖子而導致當場死亡；據悉，他有一位四歲的兒子，被形容為一位「有愛的、充滿活力的父親」，他的親友正透過網路幫他眾籌喪葬費及他兒子的大學基金。

該起事故發生在2日早上6時45分左右，在森林小丘－71大道地鐵站內，28歲男子科魯茲(Christopher De La Cruz)試圖跳躍過旋轉門入口逃票，被門把絆倒，頭撞在水泥地、身體後翻摔斷脖子而當場死亡。

他的兄弟布萊恩(Brian De La Cruz)表示，科魯茲是一位充滿愛心、活力和自由精神，也有良善的心靈，如果有一件關於他的事情他希望人世間能夠記得，那就是他對四歲兒子Neithyn的愛，兒子是他的整個世界。

目前，布萊恩及其他親屬在眾籌網站GoFundMe幫他集資喪葬費，以及他兒子今後的生活費，將以兒子Neithyn De La Cruz的名字建立一個大學基金，眾籌的目標為3萬元，截至6日，已在該網站上籌得1萬6000元。

科魯茲與兒子。(取自GoFundMe網站)
科魯茲與兒子。(取自GoFundMe網站)

地鐵站 皇后區 GoFundMe

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