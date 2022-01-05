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紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

霍楚州情咨文：加強紐約公衛投資、加速中產階級減稅

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日發布了她接任以來的第一份州情咨文。(美聯社)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日發布了她接任以來的第一份州情咨文。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日發布了她接任以來的第一份州情咨文，作為紐約州歷史上首位女州長，霍楚宣布紐約州將進入「新時代」，提出將投資100億元加強公共衛生建設，並將加速為中產階級減稅、發展綠色能源和基礎設施、打擊槍支暴力犯罪；她將在本月晚些時候公布新財年預算案。

霍楚表示，儘管目前疫情嚴峻，但並非絕望的時候，而是充滿無限可能性的時刻，「只要正確應對，我們能夠挺過來。」她表示，州府未來五年將投資100億元，將全州的醫護行業從業人數增加20%，緩解因為疫情造成的醫護人手短缺問題，其中包括超過40億元用於增加醫療行業的薪資，20億元用於改善公衛基礎設施。

同時，鑒於氣候變遷引起的自然災害頻發，包括去年夏季的颶風艾妲(Ida)造成的損失巨大，霍楚表示發展綠色能源刻不容緩，她宣布州府將投資10億元部署電動車，並投資5億元用於發展海上風電基礎設施，力爭滿足2030年全州70%的電力源於可再生能源的目標。

此外，為緩解疫情對經濟造成的影響，霍楚宣布將加速實施中產階級減稅計畫，州府此前計畫從2018年起至2025年為中產階級減稅12億元，霍楚將實現期限提前至2023年，她還計畫為全州超過200萬中低收入居民提供10億元的地產退稅；為緩解遊民問題，霍楚提出州府將新增10萬個可負擔住房以及1萬個支持性住宅，為可能被驅逐的高危人群提供。

為避免前州長葛謨(Andrew Cuomo)濫權出書的覆轍，霍楚提出設立州府操守執法機構，監管包括州長在內的州級民選官員，並提出修憲，將州級民選官員的任期限制在兩屆。

霍楚 投資 疫情

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