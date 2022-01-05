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紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

記者鄭怡嫣／紐約報導
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

氣象專家5日預測，從本周6日晚(周四)至7日早(周五)，以紐約市為中心的三州都會區(Tri-state Area，包含部分紐約州、新州、康州與賓州城市)或將迎來新年第一場雪，積雪將達兩到四吋，某些區域或可達六吋。

氣象雪家表示，在12小時之內，風暴將穿越三州都會區，可能會為7日的通勤者帶來不便與阻礙。

國家氣象局(National Weather Service)的氣象學家拉蒙尼(Dominic Ramunni)表示，對於雪地愛好者而言這可能是件幸事，民眾或可在本周迎來全年大範圍的第一場降雪，屆時可能會有些潮濕，民眾也可以滑雪橇、捏雪球、堆雪人。

市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，積雪可能會達六吋，就屆時如何除雪的事宜，已與市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)及市交通局進行協調，民眾在旅行時應保持警覺。

氣象雪家還預測，6日晚至7日早的降雪之後，隨著冰冷的北極空氣帶與急流混合併向下進入三州都會區，預計下周大部分時間的氣溫將下降到華氏溫度二十多度。

降雪 紐約市 紐約州

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