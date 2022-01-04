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證據不足 葛謨又一性騷擾指控撤銷

記者金春香／紐約報導
葛謨的前助手卡米索(左)去年8月到奧伯尼警局報案，稱葛謨對其性騷擾。（本報檔案照）
葛謨的前助手卡米索(左)去年8月到奧伯尼警局報案，稱葛謨對其性騷擾。（本報檔案照）

因面臨性騷擾指控，前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)原定於本周五(7日)出庭，但繼威徹斯特郡和納蘇郡地方檢察官做出其行為不能構成犯罪、撤銷指控後，在葛謨所面臨最嚴重指控發生地的州府奧伯尼，地方檢察官4日也宣布因證據不足撤銷對其性騷擾指控。

葛謨的前助手卡米索(Brittany Commisso)去年8月到奧伯尼警局報案，稱葛謨2020年在州長官邸單獨接見她時，曾撫摸她的胸部；經過調查，奧伯尼警長辦公室稱葛謨的確「有意在沒有正當目的的情況下，強行將他的手伸進受害者的內衣，放在受害者的身體私密部位上。」

葛謨之後被控強迫撫摸的輕罪，奧伯尼地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)因認為該案仍有疑點，將過堂日起推遲至本月7日。

索亞瑞斯4日表示，雖然他們認為該案原告很配合，也很可信，但在審查了所有證據後，得出結論，他們無法在審判中承擔他們的舉證責任；但他也指出，自己被原告的指控細節「深感困擾」。

索亞瑞斯還說，雖然很多人對前州長的指控有自己的看法，但奧伯尼檢察官辦公室是唯一有責任證明該犯罪事實毫無疑問的機構；他也鼓勵在職場受到騷擾的受害者繼續站出來。

卡米索對此表示，奧伯尼檢方這一決定是對那些遭受性騷擾危害的女性發出拒絕信號，會令這些女性不敢站出來發聲。

葛謨 性騷擾 檢察官

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