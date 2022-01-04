紐約市公校開學首日缺席率逾3成 教師控市府籲轉網課

紐約市公校3日開學首日學生出席率為67.38%，市府表示將繼續保持學校開放。（市長辦公室提供）

根據市教育局 (DOE)統計，紐約市公校 3日開學首日學生出席率為67.38%，缺席率超過三成；多數學校教職員工缺席率被高於正常水平的學生缺席率所平衡，所以並未展現出明顯的人力不足問題。

但仍舊有不少學校受到新冠病毒導致的人力短缺影響，布碌崙(布魯克林)有至少一間公校把學生聚集在大禮堂上課；皇后區一所學校向教育局申請派遣15名代課老師援助，但並未得到回應；布朗士拉丁學校(Bronx Latin)3日有超過一半學生缺席，教職員工不足使每班教師配額被校方縮減，學生食堂員工因為感染新冠未上班，導致當日學生沒能得到早餐供應。

紐約市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)11名核心成員，上月30日向曼哈頓法院提出控告，要求市府從3日起強制在全市公校開展為期兩周的網課至1月18日，且這兩周不能強制老師使用病假和其他帶薪休假，起訴市府「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園防疫政策不能保護學校安全，因為教育局老舊的建築普遍缺乏新冠檢測的可行性，通風和暖通空調系統也低於當前標準。

市教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)回應稱，該起訴案毫無道理，並且著重強調會繼續開放學校，「市府已經在致力於提供安全的防疫措施，對於多數學生來說，到校上學才是他們的生活所需。」