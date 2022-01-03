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Omicron肆虐 華爾街私企恢復在家辦公 升級檢疫措施

記者張心／紐約報導
華爾街巨頭高盛銀行在假期之後恢復遠程在家辦公，圖為其紐約總部。(Getty Images)
華爾街巨頭高盛銀行在假期之後恢復遠程在家辦公，圖為其紐約總部。(Getty Images)

隨著Omicron感染人數飆升，華爾街巨頭高盛銀行(Goldman Sachs Group Inc)、摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集團(Citigroup)等，紛紛在假期之後恢復遠程在家辦公，回辦公室後將施行強制口罩令和檢疫政策。

高盛銀行2日發表聲明稱，鼓勵符合條件的美國員工在家辦公直至1月18日，並從2月1日起，每人每兩周必須做核酸檢測。「隨著Omicron的擴散，我們跟隨一些競爭對手改變了重返辦公室的計畫。」發言人表示，高盛銀行辦公室將繼續按照之前宣布的新冠病毒安全協議保持開放，包括疫苗要求和即將從1月10日起強制生效的口罩令。

此前有高盛銀行紐約員工對本報透露，公司口罩令在實施過程中屢屢受挫，不少員工並不能自覺在辦公空間佩戴口罩，且被發現並沒有強制懲罰措施。

高盛銀行也被稱為所有華爾街大型金融機構中，最鼓勵員工回辦公室工作的銀行之一，且也是最後一個試圖在Omicron中，繼續讓多數員工留在辦公室的銀行。

大多數華爾街金融機構已經在Omicron肆虐之初，就允許員工回家辦公。摩根大通(JPMorgan Chase)在此前通知，員工可以在1月的前兩周居家辦公，目前最遲將於2月1日返回辦公室；花旗集團也在上月通知員工2022年的前幾周在家工作，「我們將密切關注疫情的發展，會在1月根據情況告知何時重返辦公室。」

高盛 口罩 Omicron

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