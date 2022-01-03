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紐約公校正常開學 市長駁回教師工會網路授課要求

記者張心／紐約報導
紐約市公校於3日開學，教師聯合工會強烈要求改為線上授課。（市教育局提供）
紐約市公校於3日開學，教師聯合工會強烈要求改為線上授課。（市教育局提供）

紐約市公校按照原計畫於3日開學，教師聯合工會(UFT)強烈要求改為線上授課，堅稱教職員工感染數飆升，不少公校面對人手不足的困境，新任市長亞當斯(Eric Adams)對此回應「校園是對學生最安全的地方。」

紐約州在過去的一周確診人數創紀錄式攀升，突破日感染8萬人的大關，州長霍楚和前任市長白思豪宣布啟動新版校內篩檢政策時，也表示公校會按照原計畫於新年1月3日開學，使回校學生和教職員工的安全性蒙上一層未知。

布碌崙(布魯克林)P.S. 58學校未能於3日如期開學，校長表示由於教職員工感染新冠病毒而造成人力短缺，不得不推遲復課時間，已經向市教育申請緊急閉校許可，但未獲得明確的回應。「我們有強有力的措施解決人手安排問題，沒有許可他們閉校，正在考慮是否給予紀律處分。」市教育局發言人表示。

爭議發生時，教師聯合工會(UFT)正在向新市長要求推遲返校內教學的時間，「我們需要弄清楚人力是否真正足夠，UFT接到的信息時，老師通知我們他們來不了了，因為他們的孩子感染了，他們自己也感染了，在剛過去的假期中，我們見識了從未見過的感染數據。」教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說。

新任市長亞當斯對此回應稱，不會阻止3日的正常開學，「統計顯示表明，學校是對學生們最安全的地方，校內傳播數很低，我們在創造安全的校園檢測環境。」

從3日開始，全市學校開始實施全新的快速篩檢和返校政策(Rapid Test-To-Return Program)，同時搭配每周雙倍的PCR檢測、發放200萬個快速檢測試劑和增至160個校外檢測點，方便師生和家長都能夠盡快獲得檢測協助。

檢測 公校 教育局

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