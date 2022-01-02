亞當斯延續新冠緊急狀態 或將強制公務員接種補強針

紐約市長亞當斯元旦開始辦公。(美聯社)

新任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)就任當天即簽署行政令，延續上屆政府的新冠疫情 緊急狀態令；他2日頻頻接受採訪表示，飽受疫情摧殘的紐約市將如同九一一事件之後一樣快速恢復，並表示將與公衛專家商議，考慮是否強制公務員接種新冠疫苗補強針。

除了延續緊急狀態令，亞當斯還簽令延續「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，即要求民眾在進入室內公共場所時出示接種證明；他說，「市府未來幾周和幾個月內的焦點將圍繞抗疫展開，讓紐約市的疫後恢復之路更加公平。」

亞當斯2日也接受多家媒體採訪，對紐約市的疫後恢復表達信心；在接受MSNBC採訪時，亞當斯表示，紐約市的疫後恢復讓他想起九一一事件後，「當時人們的注意力都集中在九一一事件，但是我沒有，我們要向前看，零售依然繁榮，學校照常上課，建設沒有停歇，我們才有了今天的樣子；那些日子可能是黑暗而絕望的，但我們很堅韌，我們希望擺脫疫情，讓經濟重拾增長，確保城市的安全。」

亞當斯還表示，市府將評估疫情數字，未來將決定是否要求所有公務員強制接種補強針；「這將是我們下一步計畫和決定，如果我們認為有必要強制接種補強針，我們就會出台政策，但現在僅限於鼓勵接種。」