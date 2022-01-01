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亞當斯上任首日 乘地鐵上班 承諾帶領紐約擺脫疫情

記者張晨／紐約報導
亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。(美聯社)
亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。(美聯社)

紐約市新任市長亞當斯(Eric Adams)1日乘地鐵從布碌崙(布魯克林)前往市府上班，且在同日發表的視訊講話中承諾，不會背棄紐約民眾在疫情中所展現出的韌性，帶領這全市擺脫疫情，建立一個更好的政府。

亞當斯表示，接種疫苗並不會讓你陷入危機，相反可以安全的欣賞百老匯演出，送孩子上學，返回辦公室。這些活動能變的更加自信從容，讓紐約逐漸回歸先前的模樣。

（影音來源：NYC Mayor's Office YouTube頻道）

現年61歲的亞當斯上任之時，全市正努力應對由Omicron變種病毒導致的病例數激增，他承諾，雖然面臨著巨大挑戰，也會盡可能保證開放，避免再次封閉停擺；並計畫保留前任市長白思豪(Bill de Blasio)的一些政策，包括嚴格的疫苗規定。

儘管如此，由於確診人數不斷攀升導致的人手短缺，該市的地鐵、餐館甚至緊急護理中心都出現了暫時關閉的顯現。

1日上任首日，亞當斯從布碌崙的家乘坐30分鐘地鐵前往曼哈頓下城的市府辦公室；「這不是我第一天上班，也更非為了照片作秀；這是我的地鐵卡，是我每天的生活狀態。」他說。

在這段通勤時間中，他目睹有人在站台打架，並主動撥打了911報警；而後又在車廂中遇到了遊民和醉漢，「這些都是你看到的真實的東西。」亞當斯說，當我談到捷運系統中的遊民問題時，不是在說一個理論，「而是因為我看到了它。」

他表示，要通過派遣針對捷運系統派的心理健康工作者，為這些人提供服務，以防止犯罪或暴力案件的發生。

亞當斯也在當日視訊講話中提到，將採取「極端務實」的方法來改善該市政府，這不僅包括了「宏偉的計畫和建議」，還包括「杜絕資源浪費和工作效率低下」。

亞當斯 地鐵卡 布碌崙

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