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紐約康尼島冬泳疫後回歸 陰雨天不擋民眾熱情

記者顏潔恩／紐約報導
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接新一年的自我挑戰。(記者顏潔恩/攝影)
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接新一年的自我挑戰。(記者顏潔恩/攝影)

第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動，因疫叫停一年後，於2022年1月1日如約登場，儘管下著雨，但今年最高51℉的氣溫較為溫暖，吸引上千人參與。

舉辦該活動的康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)，是美國歷史最悠久的冬泳俱樂部，已有上百年歷史，從1903年起，每年元旦在布魯克林康尼島海濱，舉行新年冬泳活動；參與者衝入冬季冰冷刺骨的大西洋裡，以自我挑戰開啟新的一年，近年來全球深受疫情困擾，使這項挑戰也帶著擺脫疫情低潮、恢復正常生活的期許。

康尼島北極熊俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)表示，當天久違迎來陰雨天氣，加上新冠變種病毒Omicron的威脅，難免打消部分民眾參與活動的念頭；但他認為，儘管下著雨，天氣卻比從前來得溫暖，水中的溫度很舒適。

雖然今年的活動還是處於較「尷尬」的時機，但主辦方更改以往的活動設定，使民眾能更安全參與；他指出，今年沒有單獨跑道，但擴大海邊的活動範圍，允許參賽者有更多的施展空間，跑入水時無需相擠在一起。

一名觀眾華婦吳女士表示，過去每年的元旦都會來到康尼島，為參賽者們加油打氣；雖不曾親身體驗，但看到挑戰者入水後的各種反應，彷彿自己也置身其中。

她表示新冠疫情給多數人的生活帶來嚴重影響，已等不及向過去告別，當天看到正能量滿載的參賽者，「也向他們討個吉利，希望2022年幸福美滿」。

第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接...
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接新一年的自我挑戰。(記者顏潔恩/攝影)
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接...
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接新一年的自我挑戰。(記者顏潔恩/攝影)
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接...
第119屆康尼島北極熊俱樂部冬泳活動雨中登場。參賽者在低溫中衝入海水中，完成迎接新一年的自我挑戰。(記者顏潔恩/攝影)

康尼島 疫情 變種病毒

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