無懼病毒就是要跨年 群眾早早就位時報廣場翹首以盼

大批市民和遊客早早來到時報廣場附近等待下午三時的入場開放。記者張心／攝影

擁有115年歷史的紐約時報廣場 跨年活動將於31日晚如期舉行，繼去年因為新冠疫情首次禁止觀眾入場後，今年的跨年晚會迎來的是民眾的「報復性回歸」，大批市民和遊客早早來到時報廣場附近等待下午三時的入場開放。

「我們從新澤西趕來，希望見證這個很有歷史意義的時刻，去年因為疫情沒能看到水晶球落下，今年想彌補這個遺憾。」談及是否擔心Omicron變種病毒，劉女士表示，自己和先生都還年輕，都接種了補強針，相信只要做好防護，應該不會有問題。

即使紐約州近日直逼八萬日確診大關，但依舊難以抵擋人們參與標誌性「時報廣場跨年夜」的熱情，「我們從加州飛過來，專程訂在附近能看到跨年大屏幕的酒店，晚上會在屋裡倒數迎新。」移民自印度的Abiji一家五口住在旁邊的Westin酒店，時報廣場跨年對他來說是從小的夢想。

時報廣場附近提前戒嚴。記者張心/攝影

不過白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)已在29日警告民眾，切勿在跨年夜慶祝活動上擁吻狂歡。市長白思豪也於日前宣布，將往年會接待5萬8000人的觀景區限制在1萬5000人，且觀眾只能於下午3時後進入會場，五歲或以上的參與者必須出示新冠疫苗接種證明，五歲以下的未接種兒童必須由一位已接種的成人陪同，觀者全程必須佩戴口罩。

當晚的慶祝活動也會是精彩紛呈，美國百變流行天后麥莉希拉(Miley Cyrus)將在邁阿密分會場連線，跨界同紐約主會場的著名選秀節目主持人萊恩西克雷斯特(Ryan Seacrest)、脫口秀主持人安迪柯恩(Andy Cohen)、CNN當家主播安德森庫柏(Anderson Cooper)等共同主持跨年活動；美國90後樂壇小天后Chloe Bailey、搖滾樂團Journey、拉丁女歌手Karol G也將在時報廣場帶來勁爆熱辣的演出。

中國元素也連續第十年登上時報廣場的跨年慶典，此次河南 省受邀成為中國文化代表，當晚將由中美表演藝術家帶來少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等現場節目，並於時報廣場水晶球下方大屏幕滾動播放河南宣傳片。

時報廣場附近提前戒嚴。記者張心/攝影

倒數計時後的保留項目撒彩紙，也將於今晚慶祝它的30歲生日。「彩紙之父」海寧(Treb Heining)會攜帶3000磅寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，新年零時從時報廣場高空落下，伴隨著人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年。

除了慣例的歌舞表演外，候任紐約市長亞當斯 (Eric Adams)也在29日宣布，將在本年度最後一天的午夜暨2022年元旦凌晨，在時報廣場水晶球跨年慶典上宣誓就職，屆時，在水晶球落下之際，他將成為歷史上第二位非洲裔與第110任紐約市長。

亞當斯表示，在就職典禮上，他將用一本家庭聖經來進行宣誓；時報廣場一直以來都是新年的代名詞，一個熱鬧、充滿活力與未來希望的地方，這些都是在他的競選活動及即將迎來的市長生涯中所強調的主題，「我將帶領紐約，走出當前充滿挑戰的時刻」。

無法到場的觀眾，可以在ABC電視台或者登陸網站TimesSquareNYC.org，觀看實況轉播。