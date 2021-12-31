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紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 今引渡回紐約受審

記者牟蘭／紐約報導
涉殺華人情夫的鄧海燕，12月31日引渡回紐約受審。（警方提供）
涉殺華人情夫的鄧海燕，12月31日引渡回紐約受審。（警方提供）

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)今年9月在法拉盛情婦家中頭部中槍身亡，本案的嫌犯、31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)在新墨西哥州第40號州際公路被州警拘補後，定於12月31日引渡回紐約受審；紐約市警指出，她因曾在新墨西哥州襲警，需等待當地檢方審理相關案件後，再返回紐約受審。

根據警方消息，今年9月19日晚7時33分左右，警方在法拉盛39大道138-35號的一棟商住兩用樓的一間公寓內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，確定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀。

經調查，李賈斯丁在鄧海燕的住所中死亡，市警109分局研判這起案件為謀殺案，死因為其頭部的致命槍擊，涉案的鄧海燕再案發後不知所蹤；鄧海燕因駕駛的休旅車在新墨西哥州埃奇伍德(Edgewood)第40號洲際公路爆胎，被當地警方發現，隨後她因非法持械、襲警以及拒捕，被當地警方逮捕。

鄧海燕曾被傳恐攜款逃往加拿大，但據其身邊人分析，嫌犯祖籍中國廣東，還沒有取得綠卡，無法在短時間內進入加拿大；此次在新墨西哥州被警方捕獲，應是她本希望由美墨邊境逃離美國，但未能如願。

據悉，李賈斯汀為福建長樂人，幼時跟隨家人移民美國，他的父親在紐約上州經營一家餐館，他與一名22歲的西語裔女子結婚，並育有兩個孩子，嫌犯鄧海燕是他的情婦。

案發前，鄧海燕在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，兩人已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚；知情人士稱，李賈斯汀曾與鄧海燕因分手費問題發生摩擦，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。

新墨西哥州 法拉盛 華裔

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