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紐約地鐵人手短缺 W線、B線及Z線30日停運

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紐約地鐵人手短缺 W線、B線及Z線30日停運

記者鄭怡嫣／紐約報導
大都會運輸署(MTA)30日宣布，繼W線後，由於運營地鐵的人手短缺，B線及Z線也將於30日暫時停運。(Getty Images)
大都會運輸署(MTA)30日宣布，繼W線後，由於運營地鐵的人手短缺，B線及Z線也將於30日暫時停運。(Getty Images)

大都會運輸署(MTA)30日宣布，繼W線後，由於運營地鐵的人手短缺，B線及Z線也將於30日暫時停運，另一方面，在人流密集的七個地鐵站內，MTA設立了新冠病毒檢測點以供乘客檢測。

MTA表示，受到新冠疫情升溫影響，運營地鐵的人手出現短缺，B線30日將暫時停運，乘客們可在布碌崙(布魯克林)換乘Q線，在曼哈頓及布朗士換乘D線，同時，Z線也將於30日暫時停運，乘客們可在布碌崙及皇后區換乘J線，除停運外，地鐵站將24小時全天候開放。

此前，MTA宣布W線29日及30日也將停運，乘客們可在皇后區換乘N線、曼哈頓換乘R線，

另一方面，在人流密集的時報廣場站、大中央站(Grand Central)、曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)、布碌崙Broadway Junction站、布朗士東180街站、皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)站以及皇后區牙買加(Jamaica)179街站七個地鐵站，MTA為乘客開放了新冠病毒檢測點。

MTA表示，這些檢測站面向所有乘客，包括遊客及無證游民，在明年1月1日，這些檢測站將關閉一天，此外賓州車站還將在31日關閉。

地鐵站 MTA 檢測

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