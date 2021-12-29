我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市、長島29日再加設七個新冠檢測站，以因應暴增的需求。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市、長島29日再加設七個新冠檢測站，以因應暴增的需求。(記者顏嘉瑩/攝影)

在新冠變種病毒Omicron的肆虐下，紐約市對於新冠檢測需求量大增，紐約州府29日再在全市五大區的範圍以及長島，加設七個檢測站，以因應暴增的檢測需求。

日前提供病毒檢測的連鎖診所CityMD，才因為人手短缺，宣布關閉其31間診所，州長霍楚(Kathy Hochul)在聲明中表示，這些在全州範圍加設的檢測站，將成為保護紐約民眾重要的設施。

這些檢測站有五個位於紐約市、兩個在長島，從29日起開始營運，跨年夜4點關閉直到明年1月2日，有興趣民眾可上網預約https://bit.ly/32wRWkw

位於紐約市的檢測站包括曼哈頓西125街163號的Adam Clayton Powell State Office Building、史泰登島Wright街59號的Central Family Life Center、布朗士Concourse Village East 777號Concourse Village Community Center、布碌崙(布魯克林)Kings Plaza5100號的Kings Plaza Mall，和皇后區94-45 Guy R Brewer大道York College Performing Arts Center。

長島的檢測站則在哈帕克(Hauppauge)370 Motor Parkway的IBEW Local 25，以及罕普斯狄(Hempstead)Greenwich街335號的Kennedy Memorial Park。

檢測 長島 紐約市

上一則

新冠檢測報告放鴿子 紐約客高價求快

下一則

紐約皇后西區疫情重災地 增設新檢測站

延伸閱讀

紐約市今年主要罪案增5% 曼哈頓南區、皇后北區最嚴重

紐約市今年主要罪案增5% 曼哈頓南區、皇后北區最嚴重
臨近年關 紐約市主要罪案上升5%且持續惡化

臨近年關 紐約市主要罪案上升5%且持續惡化
不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升

不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升
日落公園72分局長卡斯特羅 升任副督察

日落公園72分局長卡斯特羅 升任副督察
紐約市府在5區設點發居家檢測包 每日2千份

紐約市府在5區設點發居家檢測包 每日2千份

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神