新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站
在新冠變種病毒Omicron的肆虐下，紐約市對於新冠檢測需求量大增，紐約州府29日再在全市五大區的範圍以及長島，加設七個檢測站，以因應暴增的檢測需求。
日前提供病毒檢測的連鎖診所CityMD，才因為人手短缺，宣布關閉其31間診所，州長霍楚(Kathy Hochul)在聲明中表示，這些在全州範圍加設的檢測站，將成為保護紐約民眾重要的設施。
這些檢測站有五個位於紐約市、兩個在長島，從29日起開始營運，跨年夜4點關閉直到明年1月2日，有興趣民眾可上網預約https://bit.ly/32wRWkw。
位於紐約市的檢測站包括曼哈頓西125街163號的Adam Clayton Powell State Office Building、史泰登島Wright街59號的Central Family Life Center、布朗士Concourse Village East 777號Concourse Village Community Center、布碌崙(布魯克林)Kings Plaza5100號的Kings Plaza Mall，和皇后區94-45 Guy R Brewer大道York College Performing Arts Center。
長島的檢測站則在哈帕克(Hauppauge)370 Motor Parkway的IBEW Local 25，以及罕普斯狄(Hempstead)Greenwich街335號的Kennedy Memorial Park。
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