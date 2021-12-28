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涉發布煽動刊物 何韻詩等立場新聞6高層遭捕

臨近年關 紐約市主要罪案上升5%且持續惡化

記者張晨／紐約報導
紐約市今年主要罪案數字增加了5%。(記者張晨/攝影)
紐約市今年主要罪案數字增加了5%。(記者張晨/攝影)

還有十天2021年就結束，與去年先比，紐約市今年主要罪案數字增加了5%，其中曼哈頓南區(Manhattan South)及皇后北區(Queens North)情況最嚴重，華埠市警五分局及法拉盛市警109分局均包含在內；且仇恨犯罪也在今年發生了500多起，相比去年增加了93%，亞裔受害者最多。

市警數據顯示，截至21日今年共發生了超過9萬8580起重犯案件，包括謀殺、強姦、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊、重竊案及汽車盜竊，高於2020年同期的9萬3231起。

就謀殺而言，2021年共發生了464起，高於去年同期的452起；槍枝暴力方面，雖市警已逮捕了數千人，但槍擊案件數仍增加了2.4%。

入室盜竊是今年唯一下降的犯罪類別，2021年共報告了1萬2221起入室盜竊案，比去年下降了18.9%，然而，重竊案和汽車盜竊案分別上升了12.5%和14.3%。

在全市所有轄區中，曼哈頓南區在重大犯罪數量上增幅最明顯，為12.7%；緊隨其後的皇后北區，增幅為11.9%，布朗士則為11.2%。

曼哈頓南區增加最多的是搶劫案，共發生1628起，比去年增加36%；其次是重罪攻擊，共發生1847起，增加了30.8%。

包括104、108、109、110、111、112、114和115分局的皇后北區重竊案比去年增長了29.2%，強奸案則增加13.1%。

最後全市範圍內的仇恨犯罪案件也上漲明顯，截至21日，2021全年發生了超500起罪案，同比上升了93%；按照族裔區分，仇恨亞裔犯罪增加最多。

為更全面打擊仇恨犯罪，由市警委任的「反仇恨犯罪審查小組」(NYPD Hate Crime Review Panel)於今年上半年成立，迄今共有100多起仇恨犯罪被審查。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，犯罪率的持續上升是新保釋法以及檢察官未能追查某些刑事案件的結果。

仇恨犯罪 曼哈頓 亞裔

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