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紐約市公校1月3日起施行新版快速篩檢和返校政策

記者張心／紐約報導
州長霍楚和市長白思豪聯合宣布，將於1月3日起在紐約市公校施行快速篩檢和返校政策。（市長辦公室提供）
州長霍楚和市長白思豪聯合宣布，將於1月3日起在紐約市公校施行快速篩檢和返校政策。（市長辦公室提供）

面對肆虐的Omicron變種病毒造成的確診數激增，為確保假期後返校師生的生命安全，州長霍楚(Kathy Hochul)、市長白思豪(Bill de Blasio)和後任市長亞當斯(Eric Adams)於28日宣布，將在明年1月3日開學日起，在全市學校實施全新的快速篩檢和返校政策(Rapid Test-To-Return Program)，同時搭配每周雙倍的PCR檢測、發放200萬個快速檢測試劑和增至160個校外檢測點，方便師生和家長都能夠盡快獲得檢測協助。

此次全市教育系統的檢疫措施升級，目的在於避免此前因出現個別感染病例而全面關校的情況，白思豪稱之為「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園防疫原則，具體為當一個或多個學生檢測結果呈現陽性時，不是使整個教室的學生居家隔離在線上課，而是迅速提供給該班級所有學生快速檢測試劑，如果並無症狀且首次測試結果為陰性，則可以在第二日返回校園繼續學習，但必須於七日後再次做第二次新冠檢測。

白思豪表示，如果有證據表明校內出現大規模傳染，市府仍舊會要求關閉整個學校，「當教室裡發現陽性病例時，學校應該緊急使用檢測試劑，同時每周所有的學生和教職員工，無論接種疫苗與否，都應在校內做PCR篩檢，以擴大樣本量。」白思豪還要求家長簽署市教育局(DOE)發放的新冠病毒檢測表(COVID Testing Release Form)，並且再在全市開設40個檢測點，增設至160個，方便家長於校外做新冠測試，並且呼籲未接種的家長為了孩子的安全盡快接種疫苗。

「州政府也將於本周末前，向學校發放100萬個快速檢測試劑盒，共計200萬個快速檢測試劑，使學校可以在開學日就能有充足的檢疫準備。」州長霍楚表示。

候選市長亞當斯也表示，新政府將在新的一年繼續貫徹這項全新的學校篩檢政策，並且贊揚白思豪在Omicron變種病毒帶來新一波大流行中，所體現的合作精神。

檢測 白思豪 篩檢

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