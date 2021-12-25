我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

慶祝聖誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性

紐約兒童感染及住院率漲四倍 州府急呼籲接種疫苗

記者張晨／紐約報導
紐約兒童感染及住院率上升四倍，曼哈頓下城最嚴重。（取自市長推特）
紐約兒童感染及住院率上升四倍，曼哈頓下城最嚴重。（取自市長推特）

在不到三周的時間裡，紐約州兒童因新冠住院的人數增加了四倍，州府24日晚向兒科醫生發布了緊急通知，敦促他們確保兒童患者及時接種疫苗

Omicron變種在紐約市蔓延迅速，每天有超過2萬人感染，曼哈頓下城的一些社區尤其嚴重；數據顯示，全市目前每天的住院人數增長了30%以上，且從本月5日至今，18歲及以下兒童的感染入院人數增加了四倍。

與此同時，全市的總住院數增長了170%，衛生部門稱，這表明現在病毒正向著年齡更小的兒童進攻。

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)在一份聲明中表示，最近收治新冠患兒的病例正在大幅增加，需要提醒兒科醫生、父母以及監護人採取緊急行動；目前只有三分之一的12至17歲兒童完全接種了疫苗。

但大約一半的住院患者是5歲以下的兒童，他們目前還沒有資格接種疫苗。

不過，該州沒有詳細說明這些孩子的病情有多嚴重，也沒有說明重症監護室的入院人數或死亡人數是否也有所增加。

自疫情開始以來，紐約共記錄了37名兒童死於新冠，其中約三分之一的死者生前患有癌症或糖尿病等疾病。

目前還不清楚住院人數的激增，是否會導致兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)的增加；MIS-C是新冠的一種兒科並發症，自去年首次發現以來，已確診600多例病例，三人死亡。

紐約州兒童的疫苗接種率相對較低，截至24日，只有16%的五至11歲兒童和64%12至17歲的兒童接種了疫苗。

疫苗 紐約州 癌症

上一則

疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與

延伸閱讀

疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與

疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與
紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月

紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月
今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財
反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲

反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲
疫情反彈 華醫：相較去年高峰恐慌 今年醫院能應對

疫情反彈 華醫：相較去年高峰恐慌 今年醫院能應對

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋

2021-12-24 14:07

超人氣

更多 >
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財
CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」

CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」
網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人
聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭

聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭