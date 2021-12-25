紐約兒童感染及住院率漲四倍 州府急呼籲接種疫苗

紐約兒童感染及住院率上升四倍，曼哈頓下城最嚴重。（取自市長推特）

在不到三周的時間裡，紐約州 兒童因新冠住院的人數增加了四倍，州府24日晚向兒科醫生發布了緊急通知，敦促他們確保兒童患者及時接種疫苗 。

Omicron變種在紐約市蔓延迅速，每天有超過2萬人感染，曼哈頓下城的一些社區尤其嚴重；數據顯示，全市目前每天的住院人數增長了30%以上，且從本月5日至今，18歲及以下兒童的感染入院人數增加了四倍。

與此同時，全市的總住院數增長了170%，衛生部門稱，這表明現在病毒正向著年齡更小的兒童進攻。

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)在一份聲明中表示，最近收治新冠患兒的病例正在大幅增加，需要提醒兒科醫生、父母以及監護人採取緊急行動；目前只有三分之一的12至17歲兒童完全接種了疫苗。

但大約一半的住院患者是5歲以下的兒童，他們目前還沒有資格接種疫苗。

不過，該州沒有詳細說明這些孩子的病情有多嚴重，也沒有說明重症監護室的入院人數或死亡人數是否也有所增加。

自疫情開始以來，紐約共記錄了37名兒童死於新冠，其中約三分之一的死者生前患有癌症 或糖尿病等疾病。

目前還不清楚住院人數的激增，是否會導致兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)的增加；MIS-C是新冠的一種兒科並發症，自去年首次發現以來，已確診600多例病例，三人死亡。

紐約州兒童的疫苗接種率相對較低，截至24日，只有16%的五至11歲兒童和64%12至17歲的兒童接種了疫苗。