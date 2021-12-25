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疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與

記者牟蘭／紐約報導
紐約皇后區貝賽的一間教堂內，今年舉辦面對面彌撒，吸引華人教友參與。(取自News1視頻截圖)
紐約皇后區貝賽的一間教堂內，今年舉辦面對面彌撒，吸引華人教友參與。(取自News1視頻截圖)

雖然疫情近期反彈，但紐約、新州與康州多個地區的教堂仍於24日晚舉辦聖誕彌撒(Christmas Eve Mass)，其中皇后區貝賽的一間教堂內，吸引華人教友參與，他們全程戴口罩，為家人祈福、打氣。

位於貝賽貝爾大道(Bell Blvd.)的美國殉道者羅馬天主教教堂(American Martyrs Roman Catholic Church)，去年因疫情爆發，將聖誕彌撒改為線上舉辦，今年首次回歸，吸引不少教友參與，其中包括華人葉珍妮(Jennifer Yee，音譯)；她表示，這是疫情爆發後，她與家人首次前往教堂。

葉珍妮表示，今年所有的教友都戴口罩，與往年參加的聖誕節彌撒有很大的不同，「我們不能擁抱與親吻他人，但至少我們在一起」；參與當天彌撒的舒勒(Bobby Shoule)表示，疫情爆發後，能與社區與家人共同慶祝佳節意義非凡。

另一名參與者表示，每年與母親參與聖誕彌撒是一家人的例行節日活動，但母親今年5月去世，他今年只能與姐姐一同參與，他們感覺母親就在他們的身邊。

今年的聖誕彌撒，對於首次擔任皇后區與布魯克林的天主教主教布倫南(Robert Brennan)也有特殊的意義；他表示，舉辦面對面的聖誕彌撒意義重大，「對於天主教徒說，『相遇』非常重要，因為相遇我們才與耶穌一起攜手共進」。

布倫南也表示，因受疫情的影響，教區將在周末同時舉辦線上活動，服務那些無法到場的教友，多數教堂也會同時舉辦線下禮拜活動，歡迎教友參與。

為了避免民眾參與彌撒時感染病毒，布魯克林的天主教區發言人表示，所有參與者必須要遵守州府的防疫規範，如在室內戴口罩等，「我們已提醒教友，如果他們正在生病或照顧病人，就不該參加當天的彌撒；這是錯過彌撒的正當理由」。

由於新變種病毒Omicron的爆發，不少家庭更改了他們的聖誕計畫，全世界最大的紐約聖約翰神明大教堂 (The Cathedral Church of St. John the Divine)也宣布平安夜關門，將所有活動轉為線上，「這次的緊急情況迫使我們重新考慮傳統節日的價值；出於謹慎考慮，所有的活動將轉為線上進行」。

疫情 口罩 皇后區

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