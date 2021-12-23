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紐約州日增病例近4萬 時報廣場跨年縮水

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪表示，時報廣場跨年活動將照常進行，入場人數限制在1萬5000人，所有人員必須完全接種且戴口罩。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，時報廣場跨年活動將照常進行，入場人數限制在1萬5000人，所有人員必須完全接種且戴口罩。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情繼續惡化，日新增確診病例數近4萬例，紐約市和長島成疫情重災區；不過，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，時報廣場的跨年活動將照常進行，只是將入場人數限制在1萬5000人，所有人員必須完全接種且戴口罩。

州府數據顯示，全州22日新增病例3萬8835例，七天平均陽性率9.46%，新冠住院人數升破4500人，ICU住院人數也繼續增加，新增死亡63人；其中，長島地區的七天平均陽性率已高達12.13%，紐約市則達9.4%，為全州最高的兩個地區；根據紐約市的數據，全市七天平均陽性率過去一個月以來已增長逾六倍。

日前不少百老匯劇目因疫情取消，候任市長亞當斯(Eric Adams)也取消了原定1月1日舉行的就職典禮，但白思豪仍不願取消時報廣場跨年慶祝活動；他表示，「紐約市民過去一年經歷太多，而且我們的接種率一直領先，經濟重啟也保證安全，每天都在向著完全恢復邁步；這些都是舉辦跨年慶典的原因，相信這些新增的防疫措施能讓完全接種的觀眾保持健康安全。」

通常跨年活動的觀看區能容納5萬8000人，為確保社交距離，白思豪將今年參加跨年活動的人數限制在1萬5000人，所有參與者均須完全接種並戴口罩，同時須攜帶身分證件，12月31日下午3時之後才能入場。

根據規定，完全接種指的是12月31日前的至少14天完成第二劑疫苗或只需單針的疫苗接種；五歲以下無法接種的兒童須有已接種的成人陪伴入場，並須戴口罩；因健康原因無法接種的參與者，則須提供72小時內PCR核酸檢測陰性證明。

無法到場的觀眾也可在網上觀看跨年活動，包括TimesSquareNYC.org、NewYearsEve.nyc、LiveStream.com/2022和TimesSquareBall.net；水晶球將於下午6時升起，然後將舉行表演、每小時倒計時、採訪幕後故事、明星訪談，直到午夜水晶球落下。

紐約市長白思豪表示，時報廣場跨年活動將照常進行，入場人數限制在1萬5000人，所...
紐約市長白思豪表示，時報廣場跨年活動將照常進行，入場人數限制在1萬5000人，所有人員必須完全接種且戴口罩。（市長辦公室提供）

紐約市 白思豪 疫情

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