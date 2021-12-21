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紐約候任市議員黃敏儀接種補強針 新冠自檢仍呈陽性

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀日前接種補強針後，仍出現新冠症狀，目前開始自我隔離。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀日前接種補強針後，仍出現新冠症狀，目前開始自我隔離。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會第20選區市議員黃敏儀日前接種了補強針，但接種一天後，仍出現新冠症狀，通過居家檢測包測試，發現結果呈陽性，她立即開始隔離；她表示，雖然完全接種後，仍感染病毒，但她的症狀較輕，呼籲民眾積極接種疫苗，避免病情惡化。

黃敏儀21日表示，她16日接種了新冠疫苗補強針，一天後出現了咳嗽與發燒等症狀，她使用居家檢測包測試後，結果呈陽性；她說，原本自己每天都會探望父母，但自己的身體出現不適後，立即開始隔離。

雖然結果呈陽性，但黃敏儀表示，她的症狀較輕，服用泰諾一天後，情況已經好轉，不會耽誤明年的上任事宜，「說明疫苗是有效的」；她呼籲民眾若發現不適，應盡快檢測並自我隔離，避免疫情再度擴散。

對於皇后區東北區的檢測點不足，黃敏儀表示，她上任後，會要求市府分配更多的移動檢測點，並為選區民眾爭取居家檢測包，讓民眾盡早做好自我隔離；她還呼籲，沒有接種疫苗或尚未接種補強針的民眾盡快接種。

有需者接種疫苗的民眾可前往法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)，地址為凱辛納大道41-60號，時間為每日上午8時到下午8時。

檢測 疫苗 法拉盛

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