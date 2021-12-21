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家中起火 紐約母親從2樓窗戶扔出3子逃生

記者牟蘭／紐約報導
布朗士一處民宅日前發生火災，一名母親與她的家人合力，將三名四到六歲的孩子從二樓扔到室外逃生。(NBC視頻截圖)
布朗士一處民宅日前發生火災，一名母親與她的家人合力，將三名四到六歲的孩子從二樓扔到室外逃生。(NBC視頻截圖)

聖誕節將近，紐約布朗士的一處民宅日前發生火災，一名母親與她的家人合力，將三名四到六歲的孩子從二樓「扔」到室外逃生，期間有一名成人在逃生中受重傷；市消防局仍在調查火災起因，但這棟房屋的屋主表示，他曾看到門前的聖誕樹附近有不少濃煙冒出。

根據市消防局消息，位於Story大道與Castle Hill一棟民宅於20日下午發生一起火災，火勢一直持續到當晚才被消防員控制；市消防局表示，火情從一樓開始，迅速蔓延到二層與三層，一名消防員因被困在屋內，受輕傷，當局仍在調查這起火災的起因。

這棟民宅的屋主薩爾塞多(Santos Marte Salcedo)表示，他當日打開前門後，黑色的濃煙立即湧入屋內，他立即大喊，告知女兒與三個孫子女屋內著火；他說，由於火勢從一樓的屋外蔓延，無法從前門安全離開，一家人只能「跳窗逃生」。

薩爾塞多說，他先跳到屋外，他的女兒先將三個孩子從二樓的窗戶扔出，他在一樓接住孩子，女兒隨後也安全逃生；他表示，只有孩子的保母逃生時頭部撞到重物，傷勢嚴重，被送往附近醫院救治。

聖誕節將近，薩爾塞表示，他與家人在佳節前夕無家可歸感到無助，但他說，若沒有及時逃出，情況恐會更糟，「所有人都會死，我想感謝上帝，讓我們逃過一劫，但更希望(上帝)讓我們盡快回到家中」。

聖誕節 布朗士

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