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新冠檢測結果等4天？ 紐約市官員：應在24小時內告知

記者牟蘭／紐約報導
伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，預計12到24小時內告知檢測者是否染疫。(視頻截圖)
伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，預計12到24小時內告知檢測者是否染疫。(視頻截圖)

疫情指數連日飆升，紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果；對此，市衛生局副局長在皇后區區公所的線上會議中表示，當局將加強新冠病毒檢測的規範，預計12到24小時內告知檢測者是否染疫，避免民眾生活受到負面影響。

皇后區區公所20日晚舉辦線上新冠疫情講座，邀請市衛生局副局長伊斯特林(Torian Easterling)講解相關信息；一名與會人員表示，近期檢測人數飆升，不少檢測點大排長龍，部分民眾等待四天才拿到結果，即使得知感染病毒，也耽誤了抗體治療的時間。

對此，伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，計畫在24小時內完成所有檢測結果，讓檢測者在12到24小時內，就可得知自己是否染疫，「民眾不該等待四天」；他說，核酸檢測針對全市民眾，即使民眾完全接種疫苗，只要出現新冠症狀或為密切接觸確診者抑或曾外出旅遊，都可要求檢測。

伊斯特林表示，民眾除前往檢測點外，也可使用居家檢測包自測，「市府已經計畫增加更多的移動檢測點」；但他也提醒，民眾若自測或在快速篩檢中顯示感染新冠病毒，應再進行結果更準確的咽拭子檢測(PCR)，以確保結果無誤。

對於如何在封閉空間內防止感染新冠病毒，伊斯特林說，若民眾的接觸距離少於六呎，且相處時間超過十分鐘，增加感染的機率；以乘坐電梯為例，他呼籲民眾搭乘電梯時，減少同乘一班電梯的人數，並與陌生人保持適當距離，「如果有條件走樓梯，可避免搭電梯」。

不過，伊斯特林也表示，根據目前的實驗數據，民眾接觸依附在物體表面的病毒而感染的機率較低，但仍應勤洗手，避免揉眼鼻等，防止感染其他病毒，「現在是流感季，養成良好的衛生習慣也避免感染其他病毒」。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)呼籲，當地居民應戴口罩並保持社交距離，未接種疫苗的民眾盡快接種，符合接種補強針的人士也應盡快接種；他還提醒五到11歲的未成年人也接種疫苗，避免病毒在校園內傳播。

皇后區區公所將在本月的21日、23日、28日與30日以及明年1月4日與6日上午8時到下午6時提供接種疫苗服務，接種地址為皇后大道120-55號，詳情請登https://queensbp.org/查詢。

紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果。(本...
紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果。(本報檔案照)

檢測 疫苗 皇后區

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