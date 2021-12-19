紐約4公校因防疫關門 市公益維護人建議全市線上教學

紐約市新冠疫情急劇升溫，目前全市已有四所公校因疫情關門。(美聯社)

紐約市新冠疫情 急劇升溫，市教育局數據顯示，目前全市已有四所公校 因疫情關門，另有25所公校正在進行疫情追蹤和調查，也面臨關門；同時，全市已有近800間公校教室因疫情關閉，2881間教室被半關閉。

儘管校園疫情嚴峻，市長白思豪 (Bill de Blasio)日前仍表示，對學生來說教室仍然是最安全的場所；他17日在接受採訪時說，無論疫情如何，都不會考慮再次關閉全市所有公校，「這是我學到的教訓，不要這麼做，這是眾所周知的事，現在不是2020年3月，不要去打一場已經過去的戰爭。」

然而，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)反對白思豪的做法，他呼籲全市公校轉入線上教學；威廉姆斯18日在推特上表示，「紐約市公校從周一開始就應轉入線上教學（雖然上周就應該做了）；公校本來就快要放假了，這是不需要考慮的決定。」

他還攻擊白思豪說，「市長任期就要結束，卻仍在證明他試圖進行無謂的冒險，從不吸取教訓；我認為州長也應當考慮關閉學校；我覺得，即便是我們屢次提出建議，為這種疫情極端情況做好遠程教學的準備，市長仍然固執己見，州府也是一樣；已經兩年了，沒有藉口繼續這麼做。」