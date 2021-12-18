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拾荒華男遇襲案再審 非裔嫌律師嘗試撤銷仇恨控罪

記者張晨／紐約報導
案發後八個月馬耀泮的體重已降至70磅，全身肌肉萎縮。(陳家齡提供)
案發後八個月馬耀泮的體重已降至70磅，全身肌肉萎縮。(陳家齡提供)

今年4月中在曼哈頓哈林區無端襲擊61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma，前譯馬耀攀)的非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，日前再於曼哈頓刑事法院受審；因波維爾此前向媒體承認，他前一夜曾被亞裔搶劫，所以才選擇馬耀泮下手進行「報復」；但其律師卻當庭要求曼哈頓檢察官解鎖波維爾被捕時隨身攜帶的兩部手機，以找到不在場證明，洗脫其之前的供詞，並極力嘗試撤銷仇恨控罪。

在16日的庭審中，波維爾並沒有出庭，但其律師提出了一項臨時動議，要求解鎖被曼哈頓地檢扣押的兩部個人手機；因此前波維爾被押往市警中央拘票所(NYPD Manhattan Central Booking)時向媒體承認，挑選亞裔下手是為了報復，所以案件才被定義為仇恨犯罪。

但其律師當庭表示，他的個人手機中可能會有不在場證明，極力勸說法官撤銷其仇恨犯罪的指控。

根據案發現場監控錄像顯示，4月23日晚8時20分左右，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭波維爾從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳。

馬耀泮目前的體重只剩下73磅，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在人的幫助下伸直四隻；襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，儘管沒有出血，但醫生也已經表示「無力回天」，家人已經為他安排了臨終關懷。

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，他還戴著作案時穿的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。

曼哈頓 手機 亞裔

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