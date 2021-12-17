紐約市議長之爭落幕 首位非洲裔女性艾德琳篤定當選

艾德琳·亞當斯14日發表推文表示，自己獲選市議長席位。（取自艾德琳臉書）

紐約市 市議員艾德琳·亞當斯 (Adrienne Adams)17日宣布，她已獲得32位同儕的支持，將成為下任市議長，她也將書寫歷史，成為擔任此職位的首位非洲裔女性；日前宣布自己獲勝的市議員莫亞(Francisco Moya)，當日承認敗選，他承諾將支持艾德琳的領導，帶領民眾走出疫情 的陰霾。

艾德琳與莫亞14日曾在推特上先後宣布當選成為下一任市議長，引發爭議；根據紐約市憲章規定，市議長將由51位市議員上任後選舉決定，這一職位需獲得超過26位同儕支持才能當選，艾德琳17日發表聲明稱，她已獲得32位同儕的支持，再次宣布勝選。

艾德琳感謝支持者，並表示，「我很榮幸得到了同事的認可，當選成為下屆市議長；我與同事共同協作，解決了諸多面臨的困難，不僅僅重建疫後的社區，還計畫把這個城市建設的更好、更公平，惠及每一位民眾」。

受到下任市長亞當斯(Eric Adams)支持的市議長候選人莫亞，當天也在推特上發表聲明，承認敗選，「從目前的形式看，很顯然我沒有成功」；他表示，自己與艾德琳合作多年，認可她的工作成績，「我會百分百支持她的領導，我們將繼續共同對抗疫情」。

此前參選議長的曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、包爾斯(Keith Powers)與阿亞拉(Diana Ayala)四人，日前共同發表退選聲明，宣布支持艾德琳當選，候選人縮小至艾德琳、莫亞與市議員利華娜(Carlina Rivera)之間，其中艾德琳與莫亞獲得較多同儕的支持。

根據市議會規定，市議長的職務包括安排市議會的工作議程、任命各委員會的人員，監督市長的權力，是除紐約市市長之外的第二大的權力角色。