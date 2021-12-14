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紐約醫護人員謀疫苗令宗教豁免 最高法院駁回

記者金春香／紐約報導
聯邦最高法院日前裁決，維持紐約州府要求醫療工作者接種新冠疫苗的命令，拒絕以宗教原因提供豁免。（路透）
聯邦最高法院日前裁決，維持紐約州府要求醫療工作者接種新冠疫苗的命令，拒絕以宗教原因提供豁免。（路透）

聯邦最高法院日前裁決，維持紐約州府要求醫療工作者接種新冠疫苗的命令，拒絕以宗教原因提供豁免。

紐約州醫護人員強制接種令生效後，多名因宗教信仰拒絕接種的醫護及相關組織與州府展開法律戰，此前聯邦地方法院作出裁決，州府須暫停強制接種令，給予有宗教信仰的醫護免接種權利；但之後州府繼續上訴，醫護人員強制接種令仍在執行。

13日聯邦最高法院審理了來自紐約州醫護人員的緊急撤銷疫苗接種令上訴，最後以六票對三票的結果拒絕了撤銷請求。

醫護人員疫苗接種令由前州長葛謨頒布，州長霍楚(Kathy Hochul)8月下令實施，要求全州所有醫護、養老院人員須在9月27日前至少接種一劑新冠疫苗，之後有數千名醫護人員因拒絕接種而被解雇，期間州府被拒絕接種者告上法庭。

最高院的上訴由反疫苗接種組織「We The Patriots USA」和多名醫護人員提出，稱只允許醫療豁免者免接種，而不允許宗教豁免不合理，且強制令迫使他們在工作和宗教信仰之間做出選擇。

三名反對的法官認為提出訴訟的醫護人員並非反疫苗者，他們只是真誠處於宗教信仰而反對該命令，不過裁決最後決定，在Omicron新型變種病毒愈演愈烈情況下，聯邦最高法院不會試圖控制各州的疫情相關命令。

疫苗 紐約州 變種病毒

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