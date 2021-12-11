「不要遊民所」法拉盛逾40社團 發起萬人連署

此次反對遊民所入駐的發起人表示，遊民所根本無法解決遊民問題，當地需要更多平價屋，批評政府暗箱操作，屢次無視亞裔社區的意見。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 興建首個遊民所計畫引起社區反彈，逾40個華裔社團11日在當地的市中心發起連署，計畫兩天內收集萬人簽名，力阻遊民所入駐；此次活動的發起人指出，遊民所根本無法解決遊民問題，當地需要更多平價屋 ，批評政府暗箱操作，屢次無視亞裔 社區的意見。

本次反對遊民所入駐法拉盛的連署簽名活動由溫州多僑團聯盟、北京同鄉會、亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)與旅美湖南同鄉會等40多個華裔社團與診所發起，11日在法拉盛緬街、39大道、新世界超市與天景購物廣場等20多個地點設立簽名站，呼籲當地民眾參與，反對法拉盛39大道遊民所入駐。

溫州各僑團聯盟的負責人傅林敏之表示，市府此次在法拉盛市中心設立遊民所，事先並未與社區溝通，再次無視亞裔社區的意見，日後將對社區經濟造成更加負面的影響；她說，疫情重創社區經濟，市府早在緬街公車專用道計畫上「一意孤行」，如今又建遊民所，擔憂商家的未來「雪上加霜」。

本次活動的發起人之一羅維宗表示，遊民所根本無法解決遊民問題，當地需要更多的平價屋，才能從根本上幫助無家可歸者重回社會；他補充，此次的法拉盛遊民所計畫暗箱操作，連第七社區委員會事先都沒事先通知，他批評市府與承辦機構言詞前後不一，沒有正面回應社區的擔憂。

連署的參與者陳熠表示，市府目前的遊民所計畫，只是通過「撒錢」的方式，浪費納稅人的稅金，反而導致遊民越來越多，治安日益變差；以艾姆赫斯特為例，他說，當地建立遊民所後，遊民日益增加，但癮君子最終還是繼續露宿街頭，隨地大小便，向商家所要錢財，對民眾帶來極大困擾。

陳熠說，政府每個月大概在一個遊民身上花費6000多元，一個遊民所至少要花費數百萬，「我們不是反對遊民，如果政府改建平價屋，更有利於遊民回歸社會，以及社區的經濟發展」。

羅維宗補充，若不妥善的處理遊民問題，對社區的治安也會帶來負面影響，尤其是近期仇恨亞裔犯罪頻發，亟需政府採用正確的方式解決遊民問題；他說，本次收集萬人簽名後，將遞交給當地民選官員，讓他們為社區發聲，力阻遊民所入駐。