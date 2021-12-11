我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府抵制北京冬奧 運動員發言陷兩難

加州史上最大 7億美元勁球獎被領走

「最特別的禮物」 紐約市警員化身聖誕老人送愛

記者牟蘭／紐約報導
佳節將至，109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物。(記者牟蘭／攝影)
佳節將至，109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物。(記者牟蘭／攝影)

佳節將至，紐約市警109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物，十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛市中心的街頭，吸引大量民眾駐足；警方表示，希望藉由當日的活動，加強警民關係，鼓勵更多孩子立志從警，維護社區安全。

北皇后區多個市警分局11日聯合社區社區組織，舉辦聖誕慶祝活動，為孩子帶來魔術表演、分發氣球以及聖誕禮物等，其中109分局與111分局第二年合辦，部分警員身著聖誕服飾，站在裝扮成花車的警車上與民眾共慶佳節。

109分局局長歐康納(John O'Connell)表示，亞裔社區與警局一直保持良好的社區關係，此次活動旨在回饋社區，讓更多民眾在疫情期間感受節日的溫馨，也希望鼓勵更多青少年日後從警，為警隊注入新血。

111分局局長包塔拉汀(John Portalatin)表示，他的轄區內有大量的亞裔居民，今年為第二年與109分局合辦慶祝活動，希望更深入亞裔社區；他說，疫情爆發後，全國亞裔仇恨犯罪率增加，他呼籲受害者勇敢發聲，在第一時間尋求警方幫助，勿助長種族歧視者氣焰，「我們的警員會說中文和韓文」。

針對近期頻發的自動取款機詐騙，包塔拉汀表示，111分局轄區內也發生了部分罪案，警員日前已發布防詐騙聲明，提醒民眾小心騙局，避免更多民眾受害。

109分局社區聯絡官黃凌欽表示，當日的活動分為室內與室外兩部分，吸引250多名家長與孩子參與；民眾可先在酒店內享用早餐，並欣賞魔術表演等，隨後在室外觀看由警車裝扮的聖誕花車遊行表演，領取警局準備的聖誕禮物。

今年12歲的張杰森(Jason Zhang，音譯)與父母參與當天的活動，他表示，自己的夢想就是成為一位警察，首次從警察手中接過聖誕禮物，感到意義非凡，堅定他從警的決心，「這是12年來最特別的禮物」。

市議員顧雅明與法拉盛商業改進區共同主席莊振輝以及法拉盛商改區執行主任余鈿崧等均參與當天活動表示支持。

109分局與111分局第二年合辦聖誕慶祝活動，為孩子帶來魔術表演。(記者牟蘭／攝...
109分局與111分局第二年合辦聖誕慶祝活動，為孩子帶來魔術表演。(記者牟蘭／攝影)
佳節將至，市警109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名...
佳節將至，市警109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物。(109分局提供)
佳節將至，109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子...
佳節將至，109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物。(記者牟蘭／攝影)
十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛市中心的街頭，部分警員身著聖誕服飾，站在裝扮成...
十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛市中心的街頭，部分警員身著聖誕服飾，站在裝扮成花車的警車上與民眾共慶佳節。(109分局提供)
為慶祝即將到來的聖誕佳節，十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛市中心的街頭。(記者...
為慶祝即將到來的聖誕佳節，十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛市中心的街頭。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 法拉盛 警察

上一則

哥大2起致命襲擊後 學生教師工會仍拒市警進入校區

下一則

貝果店缺原材料 紐約客早餐受影響

延伸閱讀

華醫涉砍傷女員工 被訴企圖謀殺…罪成可囚25年

華醫涉砍傷女員工 被訴企圖謀殺…罪成可囚25年
「新月心願」 點亮飛越皇后聖誕季

「新月心願」 點亮飛越皇后聖誕季
東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診
法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放

法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放
時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

熱門新聞

莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

2021-12-08 11:27
Gateway迷你小屋以「逃離城市、返回大自然」的概念，近年大受歡迎。(取自Gateway迷你小屋官網)

遠離病毒、城市 紐約上州度假 特色民宿正熱

2021-12-10 12:17

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言