「最特別的禮物」 紐約市警員化身聖誕老人送愛

佳節將至，109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物。(記者牟蘭／攝影)

佳節將至，紐約市警109分局聯合111分局的警員11日化身聖誕老人，向社區200多名孩子以及家長分發禮物，十餘輛警車裝扮成節日花車橫穿法拉盛 市中心的街頭，吸引大量民眾駐足；警方表示，希望藉由當日的活動，加強警民關係，鼓勵更多孩子立志從警，維護社區安全。

北皇后區多個市警分局11日聯合社區社區組織，舉辦聖誕慶祝活動，為孩子帶來魔術表演、分發氣球以及聖誕禮物等，其中109分局與111分局第二年合辦，部分警員身著聖誕服飾，站在裝扮成花車的警車上與民眾共慶佳節。

109分局局長歐康納(John O'Connell)表示，亞裔 社區與警局一直保持良好的社區關係，此次活動旨在回饋社區，讓更多民眾在疫情期間感受節日的溫馨，也希望鼓勵更多青少年日後從警，為警隊注入新血。

111分局局長包塔拉汀(John Portalatin)表示，他的轄區內有大量的亞裔居民，今年為第二年與109分局合辦慶祝活動，希望更深入亞裔社區；他說，疫情爆發後，全國亞裔仇恨犯罪率增加，他呼籲受害者勇敢發聲，在第一時間尋求警方幫助，勿助長種族歧視者氣焰，「我們的警員會說中文和韓文」。

針對近期頻發的自動取款機詐騙，包塔拉汀表示，111分局轄區內也發生了部分罪案，警員日前已發布防詐騙聲明，提醒民眾小心騙局，避免更多民眾受害。

109分局社區聯絡官黃凌欽表示，當日的活動分為室內與室外兩部分，吸引250多名家長與孩子參與；民眾可先在酒店內享用早餐，並欣賞魔術表演等，隨後在室外觀看由警車裝扮的聖誕花車遊行表演，領取警局準備的聖誕禮物。

今年12歲的張杰森(Jason Zhang，音譯)與父母參與當天的活動，他表示，自己的夢想就是成為一位警察 ，首次從警察手中接過聖誕禮物，感到意義非凡，堅定他從警的決心，「這是12年來最特別的禮物」。

市議員顧雅明與法拉盛商業改進區共同主席莊振輝以及法拉盛商改區執行主任余鈿崧等均參與當天活動表示支持。