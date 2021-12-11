哥大2起致命襲擊後 學生教師工會仍拒市警進入校區

18歲的大一學生梅吉思在晨邊公園內遭三名少年劫殺。(取自Instagram)

代表哥倫比亞大學 學生教師的工會，在兩起致命襲擊案過後仍堅持反對警方的立場，並希望學校切斷與紐約市 警的所有聯繫，將撤走的資金用於支持有色人種社區；儘管校方在每次案件後都強調將加強安保監管，但許多學生仍在繼續推動禁止警察 進入校園運動。

該校與晨邊公園(Morningside Park)附近近年來發生了兩起學生被攻擊致死的案件——2日晚，30歲的哥大男博士生吉利(Davide Giri)在返回公寓的途中，被25歲的非裔黑幫成員平克尼(Vincent Pinkney)刺傷腹部，送醫後不治；2019年，大一學生梅吉思(Tessa Majors)在晨邊公園內遭三名非洲裔少年劫殺。

但在這所以自由主義稱的校園裡，許多人仍與市警分庭抗禮，2020年6月學生工人聯盟的Local 2110宣布支持弗洛伊德(George Floyd)抗議者，並呼籲學校「立即切斷與紐約警察局和紐約市警察基金會(New York City Police Foundation)的聯繫，撤走資金，禁止警員進入哥倫比亞大學的所有校區，並將資金用於支持非洲裔社區。」

梅吉思死後僅僅七個月，師生公會聯盟就發布了反警聲明，一年半後，聯盟成員吉利慘遭殺害。

但校方的態度則不同，每起兇殺案發生後，該校都承諾加強安全巡邏，並加強與市警的聯繫——校長鮑林格(Lee Bollinger)在吉利被殺後承諾將直接與市警合作。

市警也在晚上7時後加強了在晨邊公園的警力，公園局也部署了更多執法人員；學校在百老匯大街(Broadway)和阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)的部分路段增加了步行巡邏。

校園內外的一些人讚同哥倫比亞大學加強安全措施的做法，但其他人則表示反對。

「在過去兩年裡，兩名學生在晨邊公園或附近被殺。」哥倫比亞大學觀察家日報(Columbia Daily Spectator)寫道，哥倫比亞公共安全部門和紐約市警對這起謀殺案的反應幾乎完全相同，而且兩者在社區中都不受歡迎。」

而市警對此則表示，將繼續與學校及民選官員密切合作，「自案件發生以來，已經增加了巡邏，包括制服警員、巡邏警輛等、以確保居民的安全。」