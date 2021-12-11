紐約羊頭灣華社拐9歲女童未遂 男遭警緝

該名男子涉嫌拐童未遂，警方呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華社日前發生一起企圖擄童案，一名蒙面男子在街頭發現落單的9歲女童，試圖誘拐她上貨車拐走；幸好女童發現不對勁拔腿逃跑，嫌犯沒有得逞，轄管當地的市警61分局發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

據市警紀錄，該案件發生於9日早上7時30分，在羊頭灣東28街交Z大道處；當時女童走在路上，一名陌生男子走在後頭，突然間對方碰觸其肩膀，並指向旁邊一輛淺色的貨車，說服女童跟他上車。

警方表示，還好女童隨即發現不妙，直接逃離嫌犯的身邊，往自家的住宅方向跑去，將此事告知家人；嫌犯拐童未遂，於是就開車離開現場，從監控錄像看，他當時沿著Z大道西向行駛，接著轉右進入東27街。

根據警方提供的圖片，嫌犯是一名膚色較淺的成年男子，犯案時戴著黑色滑雪 面罩、身穿黑色外套和藍色牛仔褲；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。