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「線上健保直播講座」下午2時YouTube直播

紐約訊
世界日報與紐約州健保市場下午2時攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員，說明紐約州健保市場開放申請健保福利日期及內容。
世界日報與紐約州健保市場下午2時攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員，說明紐約州健保市場開放申請健保福利日期及內容。

紐約居民如何選擇優質、且負擔得起的醫療保險？NY State of Health是紐約州的官方健康計劃市場，現已開放註冊2022年合格健康計劃。為了讓華人社區更能了解紐約州健保市場的投保開放及截止日期、福利及計畫，世界日報與紐約州健保市場下午2時攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員，說明紐約州健保市場開放申請健保福利日期及內容，演講結束還有現場Q&A、世界日報提供抽獎活動，歡迎民眾報名參加。

本次活動邀請紐約州健保市場投保導覽員，同時也是Mothers and Babies Perinatal Network 的健康保險計劃總監呂璦玲(Aileen Pan)，介紹有關通過Marketplace註冊的相關信息。線上為大家說明「2022紐約州健保市場開放投保日期及福利。

呂璦玲畢業於賓漢頓大學(MBA學位)，在Mothers and Babies Perinatal Network已任職13年，擔任過健保註冊專家和導航管理專家。也因為Mothers＆Babies和NYSOH的合作關係，讓她有更多機會透過母語中文幫助到更多的新移民。

在Aileen演講結束後，會開放現場問答環節，歡迎民眾在線上留言發問。另外，在問答環節結束後，世界日報也將在現場抽出10名得獎幸運兒，獎品包括高級按摩器、多功能果汁機、自動洗牙機、以及保溫杯。

直播連結:

歡迎關心健保的民眾準時上線觀看，取得更多相關資訊。詳細活動資訊請上報名網站：bit.ly/wjnysohwebinar (請特別注意，欲取得抽獎號碼，需先上網報名)

健保 紐約州 福利

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