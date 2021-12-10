涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

52歲的華裔 男子萬秋明(Qiuming Wan音譯)因涉性虐致29歲女友周嬌美死亡，日前大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪 類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴；皇后區 檢方10日表示，被告涉嫌殘忍奪走了一名年輕女子的生命，若罪成，他恐面臨最高達25年至終身的監禁。

根據警方消息，失去知覺的周嬌美於1日晚11時30分左右，被發現躺在緬街一棟公寓樓的大廳內，後因下體失血過多，被醫生宣布不治身亡；警方立即逮捕了涉案的嫌犯、死者的男友萬秋明，以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐移送法辦。

萬秋明11月3日晚過堂，法官因案情嚴重，不准保釋；他於本月3日被大陪審團裁定以兩項二級謀殺、一項仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴，9日上庭時拒不認罪，法官阿洛伊絲(Michael Aloise)將他的上庭時間定為明年1月25日，若罪成，恐被囚最高達25年到終身的監禁

對此皇后區檢察官凱茲表示，被告被控性虐殺死了周嬌美，受害人的屍體就在居民樓的樓梯內發現，她指責被告一系列殘忍的罪行，以及之後對受害人的傷情的輕視，導致了對方的死亡，應對自己的罪行承擔後果。

萬秋明被捕後，一度否認與周嬌美的死亡有關，他謊稱不知道屋內血漬的來源，但警方趕到時，看到他的內褲、短褲、短袖、球鞋與襪子上都沾有血跡；根據法醫的初步檢查，研判這起案件為謀殺，死因是由於受害者的陰道與肛門多次被強行以鈍物侵入，致使器官撕裂，導致大出血，因失血過多而身亡。

周嬌美居住在皇后區白石鎮，生前在康州一家美甲店工作，已婚，嫌犯據信是她的男友；一名知情人士指出，周嬌美的丈夫知道死者與萬秋明相識，但不清楚兩人的具體關係。