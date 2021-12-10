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紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

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紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

記者張晨／紐約報導
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

進入冬季後，紐約及週邊地區新冠感染激增，州長霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，除非企業或場所實施疫苗要求，否則所有人進出公共室內場所都必須戴口罩

霍楚表示，重新實施口罩強制令的決定是基於目前確診和住院人數的上升，這在紐約州北部地區尤其明顯。

紐約在2020年4月疫情之初頒布了這項口罩命令，並持續了一年多的時間，但隨著疫苗施打的推進逐漸放鬆；如今再次緊縮——所有室內場地的工作人員及訪客都需配戴，有效期從即日起到明年1月15日，之後州府將根據情況重新評估。

「我們正在進入一個充滿不確定性的時期，要麼得到控制，要麼將再去重演2020年初的悲劇。」霍楚說。

除了紐約州以外，華盛頓州、俄勒岡州、伊利諾伊州、新墨西哥州、內華達州和夏威夷州也有類似的室內口罩強制規定。

截至8日的七天時間裡，紐約州有超過6萬8000例檢測呈陽性，這是自2月初以來病例增長最迅猛的一周；這種情況在州北部的一些地區尤其明顯，自8月以來，這裡占到了所有醫院確診死亡病例的近四分之三。

霍楚當日在曼哈頓西區的一家社會服務機構宣布了口罩強制命令，那裡的大多數人都配戴著口罩；紐約市要求進入室內餐廳、娛樂和健身房等地均須出示疫苗卡，因此這些場所將不受新規定的影響。

霍楚指出，違規者可能面臨民事和刑事處罰，包括最高1000元的罰款，當地衛生部門將負責執行這項要求。

口罩 霍楚 紐約州

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