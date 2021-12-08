紐約市交通擁堵位列全美第一、世界第五。(DOT提供)

紐約市 交通擁堵嚴重似乎已是無可爭辯的事實，近期一項研究報告為這一觀察提供了系統的統計支撐。根據交通分析公司INRIX的數據統計顯示，在研究了全球數十億條道路的數據信息之後，發現紐約的交通擁堵狀況是全美國最差的，並且在全世界最擁堵城市名單中排名第五。

排在紐約市之前的最擁堵城市分別為英國倫敦、法國巴黎、比利時布魯塞爾和俄羅斯莫斯科。

該項研究表明，全紐約的通勤客在過去一年中平均於交通系統中損失了102個小時，每個人浪費了近1600元。

INRIX也同時評選出全國最糟糕的25條道路，其中紐約市有四條榜上有名。一大道以北路段(First Avenue North)排名第25，I-278布朗士 布克納快速路(Bruckner Expressway)以西路段名列第17，I-95跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)以南排名第九，I-278布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)以西名列全國最差道路第二名。

研究還發現，紐約市的司機在下午4時最容易遇到交通擁堵；另一個值得注意的轉變是，進入紐約市中心的通勤客明顯減少，這對全市造成了重大影響，因為約20%的工作崗位位於市中心。